Про борьбу и стрельбу

Попробуем пока поразмышлять, как могут сложиться остальные пять предстоящих противостояний.



В субботу состоятся два достаточно любопытных матча.



«Шахтер», скажем, на своем поле примет гостей из Тараза. Не нужно забывать, что сейчас обе эти команды в буквальном смысле слова подпирают снизу идущий в таблице КПЛ-2017 на 6 месте «Кайсар», уступая кызылординцам лишь по дополнительным показателям. Несложно представить себе, что здесь наставники соперников вполне в состоянии поставить во главу угла результат, пожертвовав ради этого зрелищностью. Впрочем, болельщики победителей вряд ли потом будут за это на своих любимцев в обиде… Если, конечно, кто-то здесь сумеет еще выиграть. Потому что — не факт.



В нефтяной столице страны, тем временем, сойдутся местная одноименная команда и «Тобол». «Атырау», слов нет, в состоянии дать бой любому оппоненту. И костанайцам в том числе. Наставнику тех, в свою очередь, все еще необходимо самоутверждаться в Казахстане в качестве грамотного специалиста. Должно получиться интересно. Павлов vs. Евдокимов. Дуэль представителей двух разных поколений одной тренерской школы. Но за первого его подопечные уже готовы умирать на поле, а вот про второго подобное пока еще вряд ли можно говорить. Поэтому хозяева, думается, как минимум не проиграют.



В воскресенье казахстанским поклонникам вида спорта № 1 тоже заскучать, пожалуй, не удастся.



Актюбинским — точно. Ведь в гости к ним прибывает «Кайрат». Да, потерпевший в последнее время очень обидные неудачи, — но оттого лишь еще более злой. И на себя, и на соперников. У Владимира Муханова будет отличная возможность проверить состоятельность весьма основательно обновленного им «Актобе» в условиях реального боя. А за таковым, думается, дело не станет… За «Кайратом», который сейчас свирепее, чем раненый тигр, уж точно не заржавеет. Вполне может статься, что этот поединок окажется самым интересным в этот уик-энд. И, если не случится ничего сверхъестественного, алматинцам пора уже начинать такой непростой процесс реабилитации перед собственными болельщиками… Как-то так.



Ничего другого, кажется, не остается, как побеждать в домашнем матче гостей из Кызылорды «Окжетпесу». В этом плане «Кайсару» особо не позавидуешь — отдохнуть в Щучинске у «волков» не получится. В целом, лицом к лицу сойдутся два достаточно равных по силам игровых коллектива, однако кокшетауцам, представляется, победа в этом поединке нужна куда больше, чем визитерам издалека. «Кайсару», бесспорно, с шестой строчки турнирной таблицы слетать более чем не хочется, но и «Окжетпесу» отступать некуда. Позади, в конце концов, — «Акжайык».



Уральцы, в свою очередь, сделают все возможное, чтобы отобрать в городе базирования очки у «Иртыша». И подобный поворот событий, в принципе, не кажется чем-то совершенно невозможным. На самом деле, «Акжайык» ведет сейчас отчаянную борьбу за выживание, и любой домашний матч для уральцев является веским поводом хотя бы что-то внести в свою пустоватую турнирную копилку. Иртышане, конечно, после недавнего домашнего поражения от «Шахтера» жаждут нынче крови, однако добыть себе добычу в Уральске павлодарцам будет достаточно проблематично. Впрочем, не стоит забывать о возможности ничейного исхода этого поединка.



Вот такие нас ожидают футбольные выходные. Будет много борьбы. Хотелось бы, чтобы немало выдалось и стрельбы… Точных ударов по воротам, в смысле.

С голами — оно веселее.