Слуцкий: вдохновение Фергюсоном. «Халл» спас матч с «Аяксом»
Замены российского тренера напрямую повлияли на ход игры с финалистом Лиги Европы. Футболисты, вышедшие на поле во втором тайме при счете 1:3, забили по голу и помогли «Халлу» уйти от поражения.
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АЯКС — ХАЛЛ — 3:3 (2:1)
Голы: Хенриксен, 5 (0:1). Доусон — в свои ворота, 7 (1:1). Хюнтелар, 17 (2:1). Ф.де Йонг, 54 (3:1). Бэтти, 77 (3:2). Уэйр, 85 (3:3).
«Аякс» (Амстердам): ван Лер, Зефайк, Данкерлуи, Бергсма, Дайкс (Симпел, 77), Эйтинг, Ф.де Йонг (Флемминг, 88), Мазрауи (Кассьера, 46), Давид Нерес, Хюнтелар, Черны.
«Халл» (Кингстон-апон-Халл): Макгрегор, Ленихан (Кларк, 46), Хектор, Доусон (Мазух, 70), Аина, Боуэн, Стюарт (Олли, 70), Хенриксен, Клукас (Бэтти, 70), Эрнандес (Дьоманде, 55), Кэмпбелл (Уэйр, 60).
АБРАМОВИЧ ПОМОГАЕТ
Не секрет, что владелец «Челси» Роман Абрамович помогал Леониду Слуцкому закрепиться в Англии. Будущий тренер «Халла» и сам говорил в интервью британским СМИ: «Я — проект Абрамовича». Поэтому болельщики «тигров» радовались, когда российский тренер принял их разболтанную команду. «Халл» изнывал от нужды в новичках, а связи Слуцкого должны были сыграть важную роль в трансферной кампании. Так и выходит.
В начале июля «тигры» арендовали у «Челси» крайнего защитника Аину, но и после этого Слуцкий искал в академии лондонцев новых футболистов. Нашел: в четверг «Халл» позаимствовал у лондонцев 25-летнего защитника сборной Ямайки Хектора. Это удивительный футболист. «Халл» — 14-й клуб, который арендовал Хектора. На эту тему «тигры» даже сняли небольшой видеоролик, в котором новичок команды натужно пытается вспомнить все. Вспомнил. Хотя некоторые клубы не назвал, а ограничился лишь странами, которые они представляют («Дандолк» — Ирландия, «Айнтрахт» — Германия).
Времени на раскачку у «Халла» нет. До старта сезона всего неделя, поэтому все новобранцы сразу же попадают в состав. Так было с Кэмпбеллом, Стюартом и Мазухом, так Слуцкий сделал и сейчас — на следующий день после подписания контракта Хектор вышел в стартовом составе на матч с «Аяксом». «Тиграм» как раз нужны центральные защитники, поэтому Слуцкий решил сразу же испытать связку с капитаном Доусоном.
ХЮНТЕЛАР И РЕЗЕРВ
Соперника «Халл» выбрал приличного: «Аякс» два месяца назад играл с «Манчестер Юнайтед» в финале Лиги Европы, а за два дня до матча с «тиграми» гостил во Франции — отборочная встреча Лиги чемпионов с «Ниццей» завершилась вничью. Разумеется, новый тренер «Аякса» Марсел Кайзер не собирался вытряхивать из своих футболистов все силы — им в среду предстоит более важная игра с французами. Поэтому с «Халлом» играл ближайший резерв — например, вернувшийся в Амстердам Хюнтелар (он во Франции сидел на скамейке запасных).
Напротив, Слуцкий выставил на матч состав, близкий к оптимальному — Доусон и Хенриксен отдыхали в предыдущей игре с «Нантом», но сейчас вернулись в обойму. В запасе остался Грощицки, чье будущее все еще под вопросом. Место поляка на левом фланге неожиданно занял Клукас —
ВОЛШЕБНЫЕ ЗАМЕНЫ
Матч состоялся на тренировочной базе «Аякса» в
Во втором тайме настало время Слуцкого. В перерыве он сделал одну перестановку — Кларк вышел вместо Ленихана, и Аина
Последовали новые замены: Дьоманде сменил Эрнандеса, Уэйр — Кэмпбелла. Вскоре норвежец с африканской фамилией чуть не забил после розыгрыша свободного из штрафной «Аякса». В середине второго тайма на поле вышли Бэтти с Олли, и фланги «Халла» оживились. На 77-й минуте Олли отдал передачу на Дьоманде, но тот не смог обработать мяч. Зато помаркой норвежца воспользовался Бэтти — он подобрал мяч и сократил счет.
А за пять минут до конца быстрая контратака, которую на правом фланге раскрутил Аина, увенчалась спасительным голом. Дьоманде опять не смог подстроиться под мяч, но Уэйр подстраховал партнера и с левой ноги положил мяч в угол. Тактические ходы Слуцкого сделали результат — он уже берет пример с сэра Алекса Фергюсона, который в 1999 году с «МЮ» выиграл Лигу чемпионов благодаря двум заменам.
Результаты предсезонных товарищеских матчей «Халла»:
Халл — Оксфорд Юнайтед — 1:2 (Дьоманде, 75 — Томас, 32, 52).
Халл — Бристол Роверс — 2:1 (Эрнандес, 67. Боуэн, 88 — Гаффни, 51).
Бенфика — Халл — 0:1 (Боуэн, 59).
Халл — Нант — 0:0.
Аякс — Халл — 3:3 (Доусон, в свои ворота, 7. Хюнтелар, 17. Ф. де Йонг, 54 — Хенриксен, 5. Бэтти, 77. Уэйр, 85).