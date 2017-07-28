«Наполи» поборется за Зинченко с клубами из Англии и Германии

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По сведениям источника, в настоящее время на украинского игрока претендуют три клуба. Помимо «Наполи» это представители Германии и Англии.



Зинченко может заменить в составе неаполитанцев опытного хавбека Эмануэле Джаккерини, на которого претендует пражская «Спарта».



Последний сезон Александр провёл в ПСВ на правах аренды, приняв участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов и отметившись 4 голевыми передачами.