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28 июля 2017, 20:50 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Наполи» поборется за Зинченко с клубами из Англии и Германии

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко, известный в России по выступлению за «Уфу», может продолжить карьеру в «Наполи», сообщает сайт журналиста Альфредо Педуллы.

Полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко известный в России по выступлению за Уфу может продолжить карьеру в <span class=error>Наполи</span> сообщает сайт журналиста <span class=error>Альфредо</span> <span class=error>Педуллы</span>. Увеличить
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По сведениям источника, в настоящее время на украинского игрока претендуют три клуба. Помимо «Наполи» это представители Германии и Англии.

Зинченко может заменить в составе неаполитанцев опытного хавбека Эмануэле Джаккерини, на которого претендует пражская «Спарта».

Последний сезон Александр провёл в ПСВ на правах аренды, приняв участие в 12 матчах чемпионата Нидерландов и отметившись 4 голевыми передачами.

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