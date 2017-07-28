Президент «Ромы» извинился за свои высказывания о трансферной политике «Милана»

Ранее генеральный директор «Милана» Марко Фассоне выступил с критикой относительно высказываний Палотты.

«Прошу прощения, если у меня неправильная информация. Я очень забочусь о возвращении итальянского футбола на вершину и ожидаю, что все клубы смогут поспособствовать становлению более сильной и стабильной лиги, как это делаем мы в “Роме”. Желаю “Милану” и его новым владельцам всего наилучшего и с нетерпением жду, когда они начнут работать со всеми нами, чтобы сыграть ключевую роль в росте Серии А», — заявил Паллотта, слова которого приводит официальный сайт «Ромы».