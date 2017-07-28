FourFourTwo назвал Марадону лучшим футболистом в истории, Месси стал вторым

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По мнению составителей рейтинга, Марадона и Месси оказались выше даже признанного «Короля футбола» — бразильца Пеле, который занял в рейтинге третье место. При этом Месси считается величайшим футболистом из тех, кто продолжает свою карьеру. Ближайший конкурент аргентинца — полузащитник «Реала» и сборной Португалии Криштиану Роналду — занимает пятую строчку.

Полностью первая десятка рейтинга выглядит так: 1. Марадона, 2. Месси, 3. Пеле, 4. Йохан Кройф (Нидерланды), 5. Роналду, 6. Альфредо ди Стефано (Аргентина), 7. Франц Беккенбауэр (Германия), 8. Зинедин Зидан (Франция), 9. Ференц Пушкаш (Венгрия), 10. Роналдо (Бразилия).

Во вторую десятку рейтинга вошли: 11. Гарринча (Бразилия), 12. Мишель Платини (Франция), 13. Марко ван Бастен (Нидерланды), 14. Джордж Бест (Северная Ирландия), 15. Франко Барези (Италия), 16. Зико (Бразилия), 17. Герд Мюллер (Германия), 18. Джузеппе Меацца (Италия), 19. Бобби Чарльтон (Англия), 20. Паоло Мальдини (Италия).

Лучший из советских и российских футболистов — легендарный вратарь Лев Яшин — занял в списке FourFourTwo 22-е место.