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28 июля 2017, 19:47 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»

«Барселона» вынуждена искать замену нападающему Неймару, который близок к переходу в «ПСЖ», и рассматривает вариант с трансфером вингера парижан Анхеля Ди Марии, утверждает BFM TV.

Барселона вынуждена искать замену нападающему <span class=error>Неймару</span> который близок к переходу в <span class=error>ПСЖ</span> и рассматривает вариант с трансфером <span class=error>вингера</span> парижан <span class=error>Анхеля</span> Ди Марии утверждает BFM TV. Увеличить
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По сведениям источника, сине-гранатовые не хотят, чтобы Ди Мария становился частью сделки по переходу Неймара. В то же время парижане могли бы расстаться с Анхелем, поскольку им будет тяжело выполнить условия финансового фэйр-плей из-за очень дорогого трансфера бразильца. Вероятно, «Барселона» сделает паузу, а затем постарается заполучить 29-летнего игрока по минимально возможной цене.

Ранее представитель окружения Неймара заявил, что игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ». Сумма трансфера может составить € 222 млн.

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