Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»

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По сведениям источника, сине-гранатовые не хотят, чтобы Ди Мария становился частью сделки по переходу Неймара. В то же время парижане могли бы расстаться с Анхелем, поскольку им будет тяжело выполнить условия финансового фэйр-плей из-за очень дорогого трансфера бразильца. Вероятно, «Барселона» сделает паузу, а затем постарается заполучить 29-летнего игрока по минимально возможной цене.



Ранее представитель окружения Неймара заявил, что игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ». Сумма трансфера может составить € 222 млн.