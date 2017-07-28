Ди Мария может заменить Неймара в «Барселоне»
«Барселона» вынуждена искать замену нападающему Неймару, который близок к переходу в «ПСЖ», и рассматривает вариант с трансфером вингера парижан Анхеля Ди Марии, утверждает BFM TV.
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По сведениям источника,
Ранее представитель окружения Неймара заявил, что игрок сделал выбор в пользу «ПСЖ». Сумма трансфера может составить € 222 млн.
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