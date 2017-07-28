«Халл Сити» Слуцкого избежал поражения в матче с «Аяксом»
Футбольный клуб «Халл Сити», главным тренером которого является Леонид Слуцкий, сыграл вничью товарищеский матч против амстердамского «Аякса».
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Встреча завершилась со счетом 3:3.
В начале матча Маркус Хенриксен вывел «Халл» вперед, но спустя две минуты в результате автогола голландский клуб сравнял счет.
Во второй половине встречи амстердамская команда увеличила преимущество благодаря усилиям Френки де Йонга, однако одержать победу они не смогли. Даниэль Бэтти на 74-й минуте сократил отставание в счете, а за 10 минут до конца игры Джеймс Уэйр установил окончательный результат — 3:3.
Футбол. Товарищеский матч
«Аякс» (Амстердам, Нидерланды) — «Халл Сити» (Халл, Англия) — 3:3
Голы: 0:1 — Хенриксен, 5, 1:1 — автогол, 7, 2:1 — Хунтелар, 17, 3:1 — Йонг, 54, 3:2 — Бэтти, 74, 3:3 — Уэйр, 80.