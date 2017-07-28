Неймар устроил потасовку, приблизив свой отъезд в «ПСЖ»

Если предположить, что основной причиной, по которой Неймар хочет сменить клубную прописку, является «выход из тени Месси», то ему, похоже, можно распаковывать чемоданы — своего он уже добился. Ни о ком другом этим летом не говорится и не пишется столько, сколько о бразильце, который затмил собой не только аргентинца, но вообще весь звездный состав каталонского клуба. Главный трансферный вопрос — Неймар. Главный (и пока единственный) бомбардир предсезонки — тоже Неймар. Главный забияка — да-да, Вы снова угадали.

Благодаря наблюдательным и оперативным сотрудникам Daily Mail в сети оказались кадры последней тренировки «Барселоны» в Майами, где команда Вальверде готовится к завтрашней игре против «Реала». Прицелы камер поймали неприятный момент потасовки между Неймаром и новичком сине-гранатовых, португальцем Нелсоном Семеду. После жесткого стыка игроки начали разговор на повышенных тонах, немного потолкались, Семеду быстро ретировался, а вот бразильца пришлось держать и успокаивать, призывая к миру. Бускетс и Маскерано отвели его в сторону, после чего он скинул манишку, пнул мяч куда подальше и покинул тренировочное поле. По информации британской газеты, нападающий в одиночестве уехал с базы, не дожидаясь одноклубников, которые продолжили тренировку. Стоит добавить, что до сих пор нет точной информации, прекратил ли Неймар занятие по собственной инициативе, или это было требование одного из капитанов команды либо тренерского штаба.

Сам по себе факт ссоры на тренировке не является чем-то из ряда вон выходящим. Игра азартная, в пылу борьбы чего только не случится, каждому, кто хоть раз играл в футбол, это прекрасно известно. Один (Семеду) вступил в жесткий отбор, второму (Неймару) это не понравилось. По позициям все сходится: португалец — правый защитник, бразилец — левый нападающий, точка пересечения очевидна. В «Барселоне» в разное время на тренировочных занятиях приходилось разнимать Месси и Рафу Маркеса, Пике и Альберта Хоркеру. Если бы не вся эта шумиха вокруг Неймара, на эту историю никто и внимания бы не обратил.

Но, во-первых, из песни слов не выкинешь, и приходится учитывать, что атмосфера вокруг бразильца в команде действительно не самая благоприятная. А во-вторых, нужно признать, что Неймар в последнее время грешит таким задиристым поведением — еще свежа в памяти его майская стычка с помощником Луиса Энрике, Хуаном Карлосом Унсуэ, после которой нападающий заявил: «Если Унсуэ останется, я ухожу». Что же, Унсуэ в команде нет, но Неймар, похоже, все ближе и ближе к отъезду из Испании.