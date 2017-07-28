Неймар устроил потасовку, приблизив свой отъезд в «ПСЖ»
Бразильский футболист повздорил с Нелсоном Семеду и досрочно закончил тренировку «Барселоны».
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Видимо, что-то случилось...
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Если предположить, что основной причиной, по которой Неймар хочет сменить клубную прописку, является «выход из тени Месси», то ему, похоже, можно распаковывать чемоданы — своего он уже добился. Ни о ком другом этим летом не говорится и не пишется столько, сколько о бразильце, который затмил собой не только аргентинца, но вообще весь звездный состав каталонского клуба. Главный трансферный вопрос — Неймар. Главный (и пока единственный) бомбардир предсезонки — тоже Неймар. Главный забияка —
Благодаря наблюдательным и оперативным сотрудникам Daily Mail в сети оказались кадры последней тренировки «Барселоны» в Майами, где команда Вальверде готовится к завтрашней игре против «Реала». Прицелы камер поймали неприятный момент потасовки между Неймаром и новичком
Сам по себе факт ссоры на тренировке не является
Но,
И самое главное, что в Испании, судя по последним новостям, этого хочет уже большинство болельщиков «Барселоны». Неопределенность и непоследовательность бразильца оскорбительна для них. Даже если представить, что Неймар останется в «Барсе», ему придется потратить много времени на то, чтобы вернуть расположение
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