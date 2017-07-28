ТОП-5 самых переоцененных молодых футболистов Казахстана

Иван Антипов («Акжайык», 21 год)

Футболист уральского клуба прошел все ступени юношеских сборных страны. Признавался лучшим молодым игроком первой лиги-2015. Одно время даже хотели устроить ему смотрины в одном из французских клубов, но тогда дело не дошло до конкретики. Подавал очень большие надежды. Тем более для своего возраста обладал хорошими антропометрическими данными, а также необходимым дриблингом для полузащитника. Но так и не «выстрелил». Хоть добавил сейчас в оборонительном плане, а его передачи и проходы нередко приводят к обрезам. Возможно, по этой причине Вахид Масудов не особо доверяет своему подопечному, которому в будущем будет трудно рассчитывать на переход в более амбициозный клуб. В нынешнем сезоне за «Акжайык» провел всего девять игр, в которых забил один мяч.

Станислав Павлов («Тобол», 23 года)

Воспитанник устькаменогорского футбола с 12 лет тренировался в родном СДЮСШОР, а с 2012 года находился в системе «Актобе», пока в межсезонье не принял приглашение «Тобола». Понятно, что в Костанай переезжал в надежде получить игровое время, но в клубе ставку сделали на более опытного украинского вратаря Дмитрия Непогодова. Хотя ранее «Актобе» в лице Станислава Павлова видел замену Андрею Сидельникову. Увы, Павлов не стал основным голкипером «красно-белых», тогда как Сидельников после неудачных выступлений в «Ордабасы» и «Кайрате» вернулся в «Актобе», где снова пользуется доверием Владимира Муханова.

Будет жаль, если Павлов повторит судьбу Андрея Шабанова и Ярослава Багинского. Ведь в свое время они также сверкали в детско-юношеских турнирах, а первому даже предрекали многолетнее выступление за «Кайрат». А в действительности у него получается играть только за средненькие команды.

На сегодняшний день Павлов провел лишь один матч за молодежный состав «Тобола».

Бауыржан Турысбек («Кайрат», 25 лет)

За алматинцев полузащитник выступает с прошлого года. За это время забил десять мячей, четыре из них за молодежный состав. В то же время довольствуется только выходами на замену. Хотя в межсезонье Кахабер Цхададзе не уставал нахваливать футболиста и вроде как видел его в составе. С началом чемпионата, Турысбек занял привычное место на лавке, продолжая выходить на поле только по ходу игры. Да, за отведенное небольшое время демонстрировал заряженность на борьбу, но этого было недостаточно, чтобы претендовать на роль основного игрока «Кайрата». Все намного проще. Если бы на него серьезно рассчитывали в клубе, не стали бы «мариновать» на скамейке. К тому же, при необходимости может сыграть на месте ярковыраженного форварда. Ну, и скажем прямо, Турысбек — не самый быстрый футболист премьер-лиги, что не может не сказываться на выборе стартового состава главным тренером.

Дмитрий Мирошниченко («Тобол», 25 лет)

Как и другие игроки, Мирошниченко начинал неплохо. Поговаривали даже, что станет одним из лучших крайних защитников КПЛ. Как видим, не стал. Правда, какое-то время вызывался в национальную сборную, что порой вызывало удивление у футбольной общественности ввиду более сильных исполнителей на его позицию. Тот же Ермек Куантаев в разы продуктивнее действовал на фланге обороны, но с каждым разом оставался за бортом сборной. Возможно, просто не вписывался в игровую концепцию тренеров, но определенно посильнее будет Мирошниченко, у которого не самая лучшая дистанционная скорость среди нынешних защитников премьер-лиги, не говоря уже о других его игровых характеристиках. В текущем сезоне принял участие в десяти матчах «Тобола», один из них отыграл за «молодежку», и еще один на Кубок страны.

Сергей Кейлер, («Окжетпес», 22 года)

Для защитника желательно уметь начать атаку или ее развернуть точным пасом, а также поддержать саму атаку, если действуешь на бровке. Вдобавок физических кондиций должно хватать, чтобы пробегать за матч больше, чем среднестатистический игрок. Кейлер ни одним из качеств в полной мере не овладел, а предпосылки поначалу были, иначе бы он не попал в «Кайрат». Впрочем, в Алматы быстро сообразили, что игрок способный, но не более того и, в общем-то, были не против его ухода в «Кызыл-Жар СК», «Кайсар», а теперь вот в «Окжетпес» на правах аренды. За синегорцев отыграл всего в девяти матчах и нет гарантий, что в Кокшетау задержится до следующего года.