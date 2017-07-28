«Милан» купил себе новый состав: как бывший суперклуб возвращается в элиту
Главным ньюсмейкером лета на трансферном рынке вопреки прогнозам стали не зажиточные клубы АПЛ и. Главным ньюсмейкером лета на трансферном рынке вопреки прогнозам стали не зажиточные клубы АПЛ, не «Реал» с «Барсой» и даже не команды китайской суперлиги. Всех, особенно собственных болельщиков, удивил «Милан». не «Реал» с «Барсой».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
ФУТБОЛЬНАЯ
Новое загадочное руководство в лице китайцев мгновенно вывело клуб из трансферной агонии. На закате великой эры Берлускони от миллиардов Дона Сильвио остались крохи. Приходилось довольствоваться приобретением свободных агентов и угасающих звезд. Новые менеджеры «Милана» будто накрыли поляну футбольной
Не считая колоссального трансферного бюджета, невозможное стало возможным по двум причинам. Первая — гендиректор Марко Фассоне, вторая — спортивный директор Массимилиано Мирабелли. Именно им выдан
Другой важный момент: «россонери» не просто беспощадно скупают звезд. Актуальный состав формируется исходя из потребностей, просто их накопилось слишком много, а времени на раскачку нет. Поэтому приобретаются игроки не только в основу, но и для ротации, как, например, универсальный
При этом «Милан» покинет большая обойма игроков. Арендованные в прошлом сезоне уже попрощались с Миланелло, как и несколько свободных агентов.
САМЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ — МУСАККЬО
Итак, кто из звезд примерил
САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ — РОДРИГЕС
24-летний футболист из Швейцарии Рикардо Родригес закроет дефицитную позицию левого защитника. После ухода Марека Янкуловского уже почти десяток лет тут беда. Перепробовали множество игроков, но все без толку. Родригес же в прошлом сезоне отдавал передачи с точностью выше 80 процентов, действуя при этом по всей бровке. Это пример того, как «Милан» разнообразит свои атакующие потуги. Он, кстати, левша и будет решать проблему с угловыми и отчасти штрафными ударами. Стабильно навешивать к воротам соперника в «Милане» зачастую было некому. Отсюда и катастрофическая бесполезность стандартов у чужих ворот в последние годы.
САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ — АНДРЕ СИЛВА
Не каждый в 21 год заслуживает россыпь комплиментов от эталона нарциссизма Криштиану Роналду. Андре Силва заслужил. Тот назвал
САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ — БОНУЧЧИ
Есть игроки, которые, кажется, врастают корнями в свои клубы, и конкурентам приходится только мечтать об их приобретении. Леонардо Бонуччи был как раз из таких. Но иногда мечты становятся явью. Конфликт с Массимилиано Аллегри, нежелание покидать Италию, пухлый кошелек «Милана» — три обстоятельства позволили провернуть потрясающую по ажиотажу сделку в считанные дни.
Бонуччи — не просто лучший игрок Серии А прошлого сезона. Он, без преувеличения, один из сильнейших защитников мира. Это удар прямой наводкой по главному раздражителю и конкуренту «Милана». Это сирена, возвещающая о возвращении клуба в большой футбол. Теперь не исключен и переход на схему с тремя центральными защитниками: связка Романьоли — Бонуччи — Мусаккьо может стать определяющей в игре команды.
ЧТО С ФИНАНСОВЫМ
Есть легальная лазейка, которая позволяет на время забыть об экономии. Дело в том, что УЕФА разрешает клубам с новыми владельцами чуть больше, чем остальным. Но только при наличии обязательного
И, конечно, расчет на болельщиков. В ближайшие годы должны вернуться на трибуны местные тифози: посещаемость и продажи абонементов упали ниже плинтуса. Кроме того, китайские боссы намерены влюбить в команду и своих соотечественников. Настолько сильно, что те станут приносить ощутимый доход в коммерческий сектор клуба. Плюс прибыль от телевизионных контрактов и Лиги чемпионов, куда «Милан» попытается вернуться уже через год. Неважно как — выиграв Лигу Европы или попав в первую тройку в чемпионате. Главное — сделать это как можно быстрее.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter