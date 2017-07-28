«Милан» купил себе новый состав: как бывший суперклуб возвращается в элиту

ФУТБОЛЬНАЯ СКАТЕРТЬ-САМОБРАНКА

Новое загадочное руководство в лице китайцев мгновенно вывело клуб из трансферной агонии. На закате великой эры Берлускони от миллиардов Дона Сильвио остались крохи. Приходилось довольствоваться приобретением свободных агентов и угасающих звезд. Новые менеджеры «Милана» будто накрыли поляну футбольной скатертью-самобранкой — в одночасье усилили все проблемные позиции и попутно решили, казалось, патовую ситуацию с контрактом лучшего молодого вратаря мира Джиджо Доннаруммы.

Не считая колоссального трансферного бюджета, невозможное стало возможным по двум причинам. Первая — гендиректор Марко Фассоне, вторая — спортивный директор Массимилиано Мирабелли. Именно им выдан карт-бланш на комплектование команды. Китайские бизнесмены вообще не лезут в футбольные дела, доверив это профессионалам. Они заведуют исключительно финансами и имиджем клуба, развитием бренда вне поля. Это первое принципиальное отличие нового «Милана» от прежнего.

Другой важный момент: «россонери» не просто беспощадно скупают звезд. Актуальный состав формируется исходя из потребностей, просто их накопилось слишком много, а времени на раскачку нет. Поэтому приобретаются игроки не только в основу, но и для ротации, как, например, универсальный форвард-трудяга Фабио Борини. Он не отличается высокой результативностью, но делает много важной черновой работы. Она не приносит миллионы подписчиков в Инстаграме, но дает невидимую для многих пользу. Тут поборолся, там сделал скидку, здесь сориентировался на отскоке — вот его задачи. И стоят они не так дорого — аренда с обязательным правом выкупа за 6 миллионов.

При этом «Милан» покинет большая обойма игроков. Арендованные в прошлом сезоне уже попрощались с Миланелло, как и несколько свободных агентов. Кого-то, не очень нужного, уже продали. Кого-то еще, безусловно, продадут. Но требуется расширенная обойма: в предстоящем сезоне команда выступит наконец в еврокубках, поэтому игрового времени хватит всем. Немногие вспоминают о том, что казавшийся эталонным «Милан» Карло Анчелотти, который по нечетным годам стабильно попадал в финал Лиги чемпионов, за все те сезоны чемпионат Италии выиграл лишь однажды. Во многом из-за манеры Анчелотти задействовать минимальное количество футболистов, желательно опытных. Повторять такую ошибку при нынешних возможностях, конечно, будет глупо. Именно поэтому Фассоне и Мирабелли не намерены снижать рыночную активность.

САМЫЙ НЕОБХОДИМЫЙ — МУСАККЬО

Итак, кто из звезд примерил красно-черную футболку? Начнем с Матео Мусаккьо. Мощный и надежный аргентинец призван укрепить одну из самых проблемных зон. Центр обороны «Милана» несколько десятилетий был настоящим брендом. Однако после победной эпохи Мальдини и Несты наступила мрачная эра Сапаты. Центрдефы «Милана» были очень далеки от лучших образцов профессии, к тому же постоянно ротировались из-за нелепых травм, дисквалификаций и просто провальных матчей. Квинтэссенцией игры «Милана» в центре обороны стал «всадник без головы» Габриэль Палетта, в минувшем сезоне удалявшийся с поля рекордные пять раз. Его и заменит Мусаккьо. А сам Палетта, вероятно, отправится вместе с чемоданом денег в «Торино», в довесок за нового топ-форварда Белотти.

САМЫЙ ДОЛГОЖДАННЫЙ — РОДРИГЕС

24-летний футболист из Швейцарии Рикардо Родригес закроет дефицитную позицию левого защитника. После ухода Марека Янкуловского уже почти десяток лет тут беда. Перепробовали множество игроков, но все без толку. Родригес же в прошлом сезоне отдавал передачи с точностью выше 80 процентов, действуя при этом по всей бровке. Это пример того, как «Милан» разнообразит свои атакующие потуги. Он, кстати, левша и будет решать проблему с угловыми и отчасти штрафными ударами. Стабильно навешивать к воротам соперника в «Милане» зачастую было некому. Отсюда и катастрофическая бесполезность стандартов у чужих ворот в последние годы.

САМЫЙ ПЕРСПЕКТИВНЫЙ — АНДРЕ СИЛВА

Не каждый в 21 год заслуживает россыпь комплиментов от эталона нарциссизма Криштиану Роналду. Андре Силва заслужил. Тот назвал экс-форварда «Порту» едва ли не собственным наследником. Пока юный португалец может сравниться с Криштиану разве что безупречностью торса, в чем можно убедиться в социальных сетях футболиста. И, конечно, в яркости старта карьеры. Силва во втором своем взрослом сезоне забил за клуб и сборную 29 мячей. Столь внушительная результативность обошлась «Милану» в 38 млн евро.

САМЫЙ НЕОЖИДАННЫЙ — БОНУЧЧИ

Есть игроки, которые, кажется, врастают корнями в свои клубы, и конкурентам приходится только мечтать об их приобретении. Леонардо Бонуччи был как раз из таких. Но иногда мечты становятся явью. Конфликт с Массимилиано Аллегри, нежелание покидать Италию, пухлый кошелек «Милана» — три обстоятельства позволили провернуть потрясающую по ажиотажу сделку в считанные дни.

Бонуччи — не просто лучший игрок Серии А прошлого сезона. Он, без преувеличения, один из сильнейших защитников мира. Это удар прямой наводкой по главному раздражителю и конкуренту «Милана». Это сирена, возвещающая о возвращении клуба в большой футбол. Теперь не исключен и переход на схему с тремя центральными защитниками: связка Романьоли — Бонуччи — Мусаккьо может стать определяющей в игре команды.

ЧТО С ФИНАНСОВЫМ ФЕЙР-ПЛЕЙ?

Есть легальная лазейка, которая позволяет на время забыть об экономии. Дело в том, что УЕФА разрешает клубам с новыми владельцами чуть больше, чем остальным. Но только при наличии обязательного бизнес-плана по росту доходов. Именно на этом чиновники сделают особый акцент при проверках. Если через несколько лет будет зиять дыра в балансе, последуют санкции. Но в «Милане» стараются избежать проблем уже сейчас. Некоторые из игроков куплены в рассрочку, а, например, Кессие взят в аренду на два сезона с обязательством выкупа.

И, конечно, расчет на болельщиков. В ближайшие годы должны вернуться на трибуны местные тифози: посещаемость и продажи абонементов упали ниже плинтуса. Кроме того, китайские боссы намерены влюбить в команду и своих соотечественников. Настолько сильно, что те станут приносить ощутимый доход в коммерческий сектор клуба. Плюс прибыль от телевизионных контрактов и Лиги чемпионов, куда «Милан» попытается вернуться уже через год. Неважно как — выиграв Лигу Европы или попав в первую тройку в чемпионате. Главное — сделать это как можно быстрее.