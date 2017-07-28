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28 июля 2017, 14:41 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар отменил встречу с болельщиками в Шанхае из-за возможного перехода в «ПСЖ»

Форвард «Барселоны» Неймар отметил встречу с болельщиками в Шанхае 31 июля, сообщает Squawka.

Форвард Барселоны <span class=error>Неймар</span> отменил встречу с болельщиками в Шанхае 31 июля. Увеличить
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Позже эту информацию подтвердило китайское туристическое агентство Ctrip.

Отметим, что бразилец отменил встречу на фоне слухов о переходе в «ПСЖ», который может заплатить за футболиста 222 миллиона евро. Также сегодня появилось видео, где Неймар устроил драку с новичком каталонцев защитником Нелсоном Семеду.

Напомним, в субботу «Барса» в ходе североамериканского турне сыграет в Майами с «Реалом» заключительный матч Международного кубка чемпионов. Игра начнется в 3.05 воскресенья, 31 июля, по московскому времени.

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