Неймар отменил встречу с болельщиками в Шанхае из-за возможного перехода в «ПСЖ»
Форвард «Барселоны» Неймар отметил встречу с болельщиками в Шанхае 31 июля, сообщает Squawka.
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Позже эту информацию подтвердило китайское туристическое агентство Ctrip.
Отметим, что бразилец отменил встречу на фоне слухов о переходе в «ПСЖ», который может заплатить за футболиста 222 миллиона евро. Также сегодня появилось видео, где Неймар устроил драку с новичком каталонцев защитником Нелсоном Семеду.
Напомним, в субботу «Барса» в ходе североамериканского турне сыграет в Майами с «Реалом» заключительный матч Международного кубка чемпионов. Игра начнется в 3.05 воскресенья, 31 июля, по московскому времени.
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