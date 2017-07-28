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28 июля 2017, 14:25 | Футбол: Зарубежный | Советский спорт

«Наполи» интересуется Зинченко

Интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.

Интерес к полузащитнику Манчестер Сити Александру Зинченко проявляет <span class=error>Наполи</span>. Об этом сообщают итальянские СМИ. Увеличить
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Как информирует сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, в ближайшее время тренерский штаб «Сити» будет решать судьбу Зинченко. В статье отмечается, что Зинченко по манере игры похож на новичка «Милана» Хакана Чалханоглу.

В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко играл в аренде за ПСВ. Он провел 17 матчей и сделал четыре результативные передачи.

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