«Наполи» интересуется Зинченко
Интерес к полузащитнику «Манчестер Сити» Александру Зинченко проявляет «Наполи». Об этом сообщают итальянские СМИ.
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Как информирует сайт итальянского журналиста Альфредо Педуллы, в ближайшее время тренерский штаб «Сити» будет решать судьбу Зинченко. В статье отмечается, что Зинченко по манере игры похож на новичка «Милана» Хакана Чалханоглу.
В прошедшем сезоне 20-летний Александр Зинченко играл в аренде за ПСВ. Он провел 17 матчей и сделал четыре результативные передачи.
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