Неймар устроил драку на тренировке «Барселоны»
Форвард «Барселоны» Неймар устроил драку во время тренировки каталонского клуба, сообщает Daily Mail.
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Видимо, что-то случилось...
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Бразильский футболист подрался с новичком команды защитником Нелсоном Семеду.
Игроки начали толкаться после борьбы за мяч по время двусторонки. Хавьер Маскерано вмешался, чтобы инцидент не произошел в драку. Семеду вернулся к игре, однако Неймар продолжал высказывать недовольство в то время, как его сдерживал Серхио Бускетс.
После этого Неймар сорвал манишку и бросился на Семеду. Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде наблюдал за инцидентом в стороне. Отмечается, что после этого инцидента переход игрока в «ПСЖ» становится реальнее.
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