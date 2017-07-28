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28 июля 2017, 13:48 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Неймар устроил драку на тренировке «Барселоны»

Форвард «Барселоны» Неймар устроил драку во время тренировки каталонского клуба, сообщает Daily Mail.

Форвард Барселоны <span class=error>Неймар</span> устроил драку во время тренировки каталонского клуба. Увеличить
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Бразильский футболист подрался с новичком команды защитником Нелсоном Семеду.

Игроки начали толкаться после борьбы за мяч по время двусторонки. Хавьер Маскерано вмешался, чтобы инцидент не произошел в драку. Семеду вернулся к игре, однако Неймар продолжал высказывать недовольство в то время, как его сдерживал Серхио Бускетс.

После этого Неймар сорвал манишку и бросился на Семеду. Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде наблюдал за инцидентом в стороне. Отмечается, что после этого инцидента переход игрока в «ПСЖ» становится реальнее.

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