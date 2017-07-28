Неймар устроил драку на тренировке «Барселоны»

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

Бразильский футболист подрался с новичком команды защитником Нелсоном Семеду.

Игроки начали толкаться после борьбы за мяч по время двусторонки. Хавьер Маскерано вмешался, чтобы инцидент не произошел в драку. Семеду вернулся к игре, однако Неймар продолжал высказывать недовольство в то время, как его сдерживал Серхио Бускетс.

После этого Неймар сорвал манишку и бросился на Семеду. Наставник «Барселоны» Эрнесто Вальверде наблюдал за инцидентом в стороне. Отмечается, что после этого инцидента переход игрока в «ПСЖ» становится реальнее.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-video" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">Neymar has a bust-up with Nelson Semedo and then storms out of training... ??<a href="https://t.co/RJ73HKyp7S">pic.twitter.com/RJ73HKyp7S</a></p>— ODDSbible (@ODDSbible) <a href="https://twitter.com/ODDSbible/status/890882207996399617">28 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>