Клуб высшей лиги Бразилии подписал бывшего игрока «Актобе»

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Срок контракта с игроком не уточняется. Сейчас «Витория» занимает 19-е место из 20 команд Серии А — высшего дивизиона чемпионата Бразилии. Недавно команда лишилась спортивного директора и сменила главного тренера.

Дебютировать в «Витории» Жуниньо может уже 30 июля, когда в рамках 17-го тура его клуб в гостях сыграет с «Крузейро».

27-летний Жуниньо с января по июль этого года выступал за «Актобе». В 17 матчах казахстанской премьер-лиги он забил один гол и отдал одну результативную передачу. Также на его счету две игры в Кубке.

До «Актобе» Жуниньо выступал только на родине — за «Гойяс», «Фигерейнсе», «Палмейрас». В 2011, 2012, 2014 и 2015 году он играл в бразильской Серии А, в которой забил три мяча в 97 матчах.