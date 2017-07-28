Определились пары четвертьфиналистов Кубка Беларуси по футболу

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Действующий обладатель трофея брестское «Динамо» в борьбе за выход в полуфинал дважды встретится с футболистами «Слуцка». Финалист прошлого розыгрыша солигорский «Шахтер» сыграет с могилевским «Днепром». Дебютанты четвертьфинальной стадии минские «Крумкачы» встретятся с гродненским «Неманом». Футболисты «Ислочи» из Минского района будут соперничать с победителем заключительного поединка 1/8 финала БАТЭ (Борисов) — «Торпедо-БелАЗ». Встреча борисовчан и жодинцев определится позже.

Поединки ¼ финала Кубка Беларуси состоятся в марте 2018 года.