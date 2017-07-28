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28 июля 2017, 12:52 | Футбол: Зарубежный | Sports.kz

12 легенд мирового футбола будут тренировать казахстанских детей

6 августа в рамках «Кубка ЭКСПО-2017» на поле столичного стадиона «Астана Арена» пройдет мастер-класс с участием казахстанских детей и звезд мирового футбола прошлых лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».

6 августа в рамках Кубка <span class=error>ЭКСПО</span>-2017 на поле столичного стадиона <span class=error>Астана</span> Арена пройдет <nobr>мастер-класс</nobr> с участием казахстанских детей и звезд мирового футбола прошлых лет передает корреспондент <span class=error>МИА</span> Казинформ. Увеличить
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Как отметила один из организаторов турнира Алия Адамбаева, в мастер-классе примет участие около 300 детей из разных регионов Казахстана, которые занимаются футболом. Среди них будут и ребята из детских домов.

«Детей будут тренировать по 2 игрока с каждой команды, которые примут участие в “Кубке ЭКСПО”. В итоге, в воскресенье, 6 августа на поле с детьми будут работать 12 игроков с мировым именем. Хочу отметить, что за каждым из игроков закреплены определенные функции — кто-то будет учить детей правильно подавать мяч, кто-то — обучать технике определенных ударов, и так далее», — сказала она.

«Группы детей будут меняться и переходить от одного тренера к другому, — пояснила она. — Конкретные имена игроков, которые будут принимать участие в мастер-классе, будут известны в понедельник. В любом случае, с каждой команды с детьми поработают по 2 самых известных футболиста».

Напомним, «Кубок ЭКСПО-2017» по футболу пройдет 5 и 6 августа 2017 года. В нем примут участие такие известные футболисты, как Жан-Пьер Папен, Эрнан Креспо, Христо Стоичков и другие.

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