12 легенд мирового футбола будут тренировать казахстанских детей
6 августа в рамках «Кубка ЭКСПО-2017» на поле столичного стадиона «Астана Арена» пройдет
мастер-класс с участием казахстанских детей и звезд мирового футбола прошлых лет, передает корреспондент МИА «Казинформ».
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Как отметила один из организаторов турнира Алия Адамбаева, в
«Детей будут тренировать по 2 игрока с каждой команды, которые примут участие в “Кубке ЭКСПО”. В итоге, в воскресенье, 6 августа на поле с детьми будут работать 12 игроков с мировым именем. Хочу отметить, что за каждым из игроков закреплены определенные функции —
«Группы детей будут меняться и переходить от одного тренера к другому, — пояснила она. — Конкретные имена игроков, которые будут принимать участие в
Напомним, «Кубок ЭКСПО-2017» по футболу пройдет 5 и 6 августа 2017 года. В нем примут участие такие известные футболисты, как
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