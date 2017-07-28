«Монако» повысил сумму, требуемую за Мбаппе, до 200 миллионов евро

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Как сообщает AS, монегаски требуют за форварда 200 миллионов евро. Клуб изначально запрашивает сумму, которую вряд ли осилят потенциальные покупатели, поскольку «Монако» не нуждается в дополнительных средствах после продажи ряда игроков.

Ранее появлялась информация, что «Реал» и «Манчестер Сити» готовы предложить до 160 миллионов евро за Мбаппе.