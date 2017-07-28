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28 июля 2017, 12:30 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Монако» повысил сумму, требуемую за Мбаппе, до 200 миллионов евро

«Монако» намерен увеличить сумму, за которую готов продать нападающего Кильяна Мбаппе.

Монако намерен увеличить сумму за которую готов продать нападающего <span class=error>Кильяна</span> <span class=error>Мбаппе</span>. Увеличить
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Как сообщает AS, монегаски требуют за форварда 200 миллионов евро. Клуб изначально запрашивает сумму, которую вряд ли осилят потенциальные покупатели, поскольку «Монако» не нуждается в дополнительных средствах после продажи ряда игроков.

Ранее появлялась информация, что «Реал» и «Манчестер Сити» готовы предложить до 160 миллионов евро за Мбаппе.

Монако
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