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28 июля 2017, 12:15 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Маротта: «Ювентус» не продаст Дибалу ни за какие деньги

Генеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта настаивает на том, что клуб не продаст нападающего Пауло Дибалу ни за какие деньги.

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Ранее в услугах аргентинца была заинтересована «Барселона», а сам футболист отметил, что всё зависит от «старой синьоры».

«Пауло не будет продан ни за какие деньги. Мы отклонили так много предложений. Дибала счастлив в “Ювентусе”, а когда это так, то футболист остаётся в команде», — цитирует Маротту Tuttosport.

Напомним, что в апреле Дибала продлил контракт с «Ювентусом» до 2022 года.

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