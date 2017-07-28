Бывший защитник московского «Динамо» Уилкшир стал игроком «Сиднея»
Австралийский защитник Люк Уилкшир, который в мае этого года покинул московское «Динамо», продолжит карьеру на родине.
35-летний футболист подписал контракт с ФК «Сидней», о чём сообщает
Люк Уилкшир прибыл в Сидней в начале недели и прошёл четырёхдневное медицинское обследование, после чего контракт был подписан.
«Я давно играл заграницей и у меня не было возможность попробовать свои силы в чемпионате Австралии, поэтому для меня это отличная возможность. Это вызов для меня. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а сейчас будет шанс конкурировать с крупнейшими клубами Азии в Лиге чемпионов АФК, — ещё одно испытание. Не могу дождаться старта», — сказал Уилкшир.
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