Бывший защитник московского «Динамо» Уилкшир стал игроком «Сиднея»

35-летний футболист подписал контракт с ФК «Сидней», о чём сообщает пресс-служба клуба. Детали договора не разглашаются.

Люк Уилкшир прибыл в Сидней в начале недели и прошёл четырёхдневное медицинское обследование, после чего контракт был подписан.

«Я давно играл заграницей и у меня не было возможность попробовать свои силы в чемпионате Австралии, поэтому для меня это отличная возможность. Это вызов для меня. Я играл в Лиге чемпионов и Лиге Европы, а сейчас будет шанс конкурировать с крупнейшими клубами Азии в Лиге чемпионов АФК, — ещё одно испытание. Не могу дождаться старта», — сказал Уилкшир.