Дани Алвес отрицает, что убеждает Неймара перейти в «ПСЖ»
Бывший защитник «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес, пополнивший ряды «ПСЖ», опроверг информацию СМИ, что оказывает влияние на Неймара в связи с возможным переходом последнего в стан парижан.
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Видимо, что-то случилось...
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Бразилец утверждает, что вообще не говорит со своим соотечественником о футболе.
«Это ложь, мне незачем
Судьба Неймара в каталонском клубе продолжает оставаться неясной. Заинтересованный в его услугах «ПСЖ» сделал ему очень привлекательное предложение. СМИ ранее сообщали, что парижане практически договорились с Неймаром по всем вопросам.
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