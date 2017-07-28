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28 июля 2017, 11:18 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Дани Алвес отрицает, что убеждает Неймара перейти в «ПСЖ»

Бывший защитник «Барселоны» и туринского «Ювентуса» Дани Алвес, пополнивший ряды «ПСЖ», опроверг информацию СМИ, что оказывает влияние на Неймара в связи с возможным переходом последнего в стан парижан.

Бывший защитник Барселоны и туринского <span class=error>Ювентуса</span> Дани <span class=error>Алвес</span> пополнивший ряды <span class=error>ПСЖ</span> опроверг информацию СМИ что оказывает влияние на <span class=error>Неймара</span> в связи с возможным переходом последнего в стан парижан. Увеличить
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Бразилец утверждает, что вообще не говорит со своим соотечественником о футболе.

«Это ложь, мне незачем кого-либо в чём-либо убеждать. Когда я беседую с Неймаром, то мы говорим обо всём, кроме футбола. Я счастлив, если он чувствует себя счастливым», — написал Алвес на своей странице в социальной сети «Твиттер».

Судьба Неймара в каталонском клубе продолжает оставаться неясной. Заинтересованный в его услугах «ПСЖ» сделал ему очень привлекательное предложение. СМИ ранее сообщали, что парижане практически договорились с Неймаром по всем вопросам.

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