Бэйл не думает об уходе из «Реала»
В планах полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла смены клубной прописки нет, сообщает Marca со ссылкой на ближайшее окружение валлийского футболиста.
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Бэйл хочет остаться в «Королевском клубе», добиться личных и командных успехов. Футболист сборной Уэльса намерен игрой показать свою востребованность.
Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в свою очередь расставаться с игроком не собирается. СМИ неоднократно писали, что «Реалу» наверняка придётся расстаться с одним из трио Роналду — Бензема — Бэйл в случае приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе, однако французский специалист неизменно подчёркивал, что при любых обстоятельствах хочет сохранить в команде всех троих.
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