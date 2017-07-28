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28 июля 2017, 10:35 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Бэйл не думает об уходе из «Реала»

В планах полузащитника мадридского «Реала» Гарета Бэйла смены клубной прописки нет, сообщает Marca со ссылкой на ближайшее окружение валлийского футболиста.

В планах полузащитника мадридского Реала <span class=error>Гарета</span> <span class=error>Бэйла</span> смены клубной прописки нет сообщает Marca со ссылкой на ближайшее окружение валлийского футболиста. Увеличить
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Бэйл хочет остаться в «Королевском клубе», добиться личных и командных успехов. Футболист сборной Уэльса намерен игрой показать свою востребованность.

Главный тренер «сливочных» Зинедин Зидан в свою очередь расставаться с игроком не собирается. СМИ неоднократно писали, что «Реалу» наверняка придётся расстаться с одним из трио Роналду — Бензема — Бэйл в случае приобретения форварда «Монако» Килиана Мбаппе, однако французский специалист неизменно подчёркивал, что при любых обстоятельствах хочет сохранить в команде всех троих.

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