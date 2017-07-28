Без права на ошибку. Как цены на трансферы меняют футбол

Кирилл Хаит

Этим летом трансферные суммы принято критиковать. Поводов достаточно. Сериал с Неймаром и числом 222 («Почему не 600?», — недоумевает Буффон) так же странен, как чуть менее популярный сериал с Мбаппе и числом 150. Клубы заявляют заведомо неадекватные суммы, чтобы обезопасить себя от продажи лидеров — но покупатели всё равно находятся. Прошлым летом Погба и Игуаин пробили потолок, а нынче выясняется, что потолка нет. 57 млн евро за Бенжамена Менди? Знаете, это даже круче, чем 90 за Игуаина.

Среди критиков трансферного окна много тренеров. Моуринью считает, что большое количество покупок по 40 млн «опаснее» для рынка, чем одна-две покупки за вдвое большую сумму. Ну, португалец хитрит: этой позицией он защищает политику «МЮ» и одновременно критикует политику «Сити». Кстати, Гвардиола тоже не в восторге: «Я бы хотел тратить меньше, но рынок есть рынок. Что мы можем сделать?». Конте и вовсе назвал происходящее «безумием». Да, это популярная точка зрения. Но Конте сказал ещё кое-что важное.

«За обычного футболиста приходится платить по 40−50 млн. Сейчас как никогда важно делать правильный выбор. С этим придётся жить. Делать правильный выбор и не ошибаться, ведь речь идёт об огромных суммах». Всё верно, трансферная кампания «Челси» это подтверждает. Всего три новичка за 140 млн, но все трое — игроки, которые изначально не дают повода в себе сомневаться. Покупок в стиле «вдруг пригодится» лондонцы не совершили. И не только они. Это позволяет взглянуть на раздутый трансферный рынок под новым углом и найти в этой странной ситуации что-то хорошее.



«МЮ» и «Ливерпуль», не спешат с трансферами, усиливаются точечно, а не оптом. Уже не выбивается из общей волны «Арсенал», который по традиции позволяет себе потратить много денег один раз в году. «Тоттенхэм» вообще отказался играть в эти игры. «Наш путь отличает нас от других больших клубов. Мы верим в молодых футболистов из нашей академии», — заявил Маурисио Почеттино. На общем фоне выделяется «Ман Сити», но в команде в прошлом году была начата смена поколений, которую необходимо довести до конца.

Креатив вместо шопинга

Безумные цены лишают клубы права на ошибку и создают новый тренд: покупать только самых необходимых игроков. При минимальных изменениях в составе Клопп, Моуринью, Венгер и Конте сохранили свои места, а значит, развитие команд будет зависеть от творческих способностей тренеров.



Сумеет ли Конте сделать «Челси» ещё компактнее? Ещё безжалостнее? Сумеет ли Моуринью передать той же группе игроков свой победный дух? Научит ли дожимать аутсайдеров? Превратит ли Клопп «Ливерпуль» в рок-банду? Мы задаём подобные вопросы каждым летом, но чем меньше рискуют клубы с покупками, тем больше ответы зависят от самих тренеров.

Метод «купите мне новую команду, и я дам результат» устаревает. Рафе Бенитесу придётся меняться. Меняться в этой АПЛ пришлось бы и Роберто Манчини. А вот Почеттино видит в такой ситуации новый вызов.

Когда-то (если вы старше 40 лет, то должны об этом помнить) тренеров не увольняли каждый раз, когда что-то шло не так. Но и не покупали им по полкоманды. Одни и те же люди работали друг с другом годами, пытаясь придумать что-то новое. Неготовность рисковать (возможно, даже не экономическая, а психологическая) огромными деньгами отчасти может вернуть те времена. Количество футболистов, в которых не сомневаются менеджеры топ-клубов, ограничено. А цены на варианты «как повезёт» такие, что ошибиться просто страшно. И многие предпочитают не рисковать. Отсюда ещё одна вещь, которую меняют нынешние цены.

Без права на ошибку? Смотря для кого

Если у клубов, как считает Конте, нет права на ошибку, то футболисты её получили. Вероятность того, что после неудачного сезона игрок получит второй шанс тем выше, чем выше его цена. Интересно, отправился бы Антони Марсьяль в турне с «МЮ» этим летом, если бы не обошёлся в 50 млн евро? Или Моуринью уже нашёл бы способ от него избавиться? Способ простой, ведь ему нужен Иван Перишич, а «Интер» не прочь взять Марсьяля. Но англичане не готовы на такой размен. Потому что Перишич — это риск, а Марсьяль стоил вагон денег. И вот уже Марсьяль разбирается с защитниками «Реала», а Жозе хвалит его за характер, за то, что не сдался в трудный момент, и за упорную работу. Ну, хорошо же.