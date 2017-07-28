Медель хочет вернуться в «Бока Хуниорс»
Полузащитник «Интера» Гари Медель надеется вернуться в «Бока Хуниорс».
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Как сообщает Football Italia, 29-летний чилиец отклонил предложения «Тигреса» и «Трабзонспора» ради возвращения в аргентинский клуб, за который выступал с 2009 по 2011 год. Президент «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к игроку.
На протяжении последних трех сезонов Медель выступал за «Интер» и принял участие в 109 матчах.
Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны российских клубов, в том числе ЦСКА.
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