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28 июля 2017, 10:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Медель хочет вернуться в «Бока Хуниорс»

Полузащитник «Интера» Гари Медель надеется вернуться в «Бока Хуниорс».

Полузащитник <span class=error>Интера</span> Гари <span class=error>Медель</span> надеется вернуться в Бока Хуниорс. Увеличить
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Как сообщает Football Italia, 29-летний чилиец отклонил предложения «Тигреса» и «Трабзонспора» ради возвращения в аргентинский клуб, за который выступал с 2009 по 2011 год. Президент «Бока Хуниорс» подтвердил интерес к игроку.

На протяжении последних трех сезонов Медель выступал за «Интер» и принял участие в 109 матчах.

Ранее в СМИ появилась информация об интересе к футболисту со стороны российских клубов, в том числе ЦСКА.

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