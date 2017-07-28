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28 июля 2017, 10:23 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Барселона» хочет продать, а не отдавать Турана в аренду

Судьба полузащитника «Барселоны» Арды Турана в каталонском клубе продолжает оставаться неясной, сообщает Mundo Deportivo.

Судьба полузащитника Барселоны <span class=error>Арды</span> <span class=error>Турана</span> в каталонском клубе продолжает оставаться неясной сообщает Mundo Deportivo. Увеличить
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По ходу и после минувшего сезона было немало информации относительно турецкого футболиста. Он сам говорил, что хотел бы остаться в испанском гранде. Новый главный тренер сине-гранатовых Эрнесто Вальверде в свою очередь утверждал, что рассчитывает на него. Но Турану сложно надеяться на выступление в основном составе, и недавно сообщалось, что в его услугах на правах аренды заинтересован «Галатасарай». Между тем «Барселона» хочет не отдавать его в аренду, а продать, чтобы заработать деньги.

Туран играл за «Галатасарай» с 2003 по 2011 год, а затем был продан за € 13 млн в «Атлетико». Спустя четыре года он перешёл в «Барселону», а сумма сделки составила € 34 млн. Его контракт с каталонцами в силе до лета 2020 года.

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