«Барселона» хочет продать, а не отдавать Турана в аренду
Судьба полузащитника «Барселоны» Арды Турана в каталонском клубе продолжает оставаться неясной, сообщает Mundo Deportivo.
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Видимо, что-то случилось...
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По ходу и после минувшего сезона было немало информации относительно турецкого футболиста. Он сам говорил, что хотел бы остаться в испанском гранде. Новый главный тренер
Туран играл за «Галатасарай» с 2003 по 2011 год, а затем был продан за € 13 млн в «Атлетико». Спустя четыре года он перешёл в «Барселону», а сумма сделки составила € 34 млн. Его контракт с каталонцами в силе до лета 2020 года.
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