Паллотта: Владельцы «Милана» взяли кредит на €300 млн на покупку команды
Владельцы футбольного клуба «Милан» взяли кредит почти на 300 миллионов евро под довольно высокий процент для покупки команды, заявил президент «Ромы», американский бизнесмен Джеймс Паллотта.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
В апреле «Милан» официально перешел под управление новых инвесторов. Новым президентом клуба стал китаец Ли Юнхун. Прежним владельцем клуба был Сильвио Берлускони. Состав команды в текущее межсезонье пополнил ряд игроков, среди которых Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Хакан Чалханоглу, Матео Мусаккьо, Рикардо Родригес, Андре Силва.
«Я вообще не понимаю, что происходит с “Миланом”. Это не имеет никакого смысла.
«Они утверждают, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно. Когда расходы на зарплату почти равны доходам, я не понимаю, что за ерунда происходит. Это единственный клуб в серии А, который сходит с ума. Возможно, у них есть
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter