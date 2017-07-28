Паллотта: Владельцы «Милана» взяли кредит на €300 млн на покупку команды

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В апреле «Милан» официально перешел под управление новых инвесторов. Новым президентом клуба стал китаец Ли Юнхун. Прежним владельцем клуба был Сильвио Берлускони. Состав команды в текущее межсезонье пополнил ряд игроков, среди которых Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Хакан Чалханоглу, Матео Мусаккьо, Рикардо Родригес, Андре Силва.

«Я вообще не понимаю, что происходит с “Миланом”. Это не имеет никакого смысла. Во-первых, у владельцев не было денег на покупку команды, они заняли около 300 миллионов для этого у моих знакомых из Лондона под довольно высокий процент. Сейчас же они совершают очень большие траты на игроков, либо делают огромные предоплаты, и в конце концов им придется брать на себя все расходы полностью», — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на радио Sirius XM.