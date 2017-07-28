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28 июля 2017, 10:12 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Паллотта: Владельцы «Милана» взяли кредит на €300 млн на покупку команды

Владельцы футбольного клуба «Милан» взяли кредит почти на 300 миллионов евро под довольно высокий процент для покупки команды, заявил президент «Ромы», американский бизнесмен Джеймс Паллотта.

Владельцы футбольного клуба Милан взяли кредит почти на 300 миллионов евро под довольно высокий процент для покупки команды заявил президент <span class=error>Ромы</span> американский бизнесмен Джеймс <span class=error>Паллотта</span>. Увеличить
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В апреле «Милан» официально перешел под управление новых инвесторов. Новым президентом клуба стал китаец Ли Юнхун. Прежним владельцем клуба был Сильвио Берлускони. Состав команды в текущее межсезонье пополнил ряд игроков, среди которых Леонардо Бонуччи, Андреа Конти, Хакан Чалханоглу, Матео Мусаккьо, Рикардо Родригес, Андре Силва.

«Я вообще не понимаю, что происходит с “Миланом”. Это не имеет никакого смысла. Во-первых, у владельцев не было денег на покупку команды, они заняли около 300 миллионов для этого у моих знакомых из Лондона под довольно высокий процент. Сейчас же они совершают очень большие траты на игроков, либо делают огромные предоплаты, и в конце концов им придется брать на себя все расходы полностью», — цитирует Паллотту Football Italia со ссылкой на радио Sirius XM.

«Они утверждают, что это делается для попадания в Лигу чемпионов, но этого будет недостаточно. Когда расходы на зарплату почти равны доходам, я не понимаю, что за ерунда происходит. Это единственный клуб в серии А, который сходит с ума. Возможно, у них есть какой-то грандиозный бизнес-план, но пока все остальные клубы ведут себя более рационально», — добавил президент «Ромы».

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