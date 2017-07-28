Икер Касильяс: Моя карьера в Испании закончена

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36-летний голкипер не готов играть против «Реала».

— Моя карьера в Испании закончена, — написал в своем Твиттере Касильяс. — Я не могу играть на «Сантьяго Бернабеу» в форме другой испанской команды. Разве что мы пересечемся в Лиге чемпионов. Для сборной же я доступен. Было бы интересно вернуться. Но конкуренция очень сильна.