Икер Касильяс: Моя карьера в Испании закончена
Вратарь «Порту» Икер Касильяс отметил, что не будет больше играть в чемпионате Испании.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
36-летний голкипер не готов играть против «Реала».
— Моя карьера в Испании закончена, — написал в своем Твиттере Касильяс. — Я не могу играть на «Сантьяго Бернабеу» в форме другой испанской команды. Разве что мы пересечемся в Лиге чемпионов. Для сборной же я доступен. Было бы интересно вернуться. Но конкуренция очень сильна.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter