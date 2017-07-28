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28 июля 2017, 10:10 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Икер Касильяс: Моя карьера в Испании закончена

Вратарь «Порту» Икер Касильяс отметил, что не будет больше играть в чемпионате Испании.

Вратарь Порту <span class=error>Икер</span> Касильяс отметил что не будет больше играть в чемпионате Испании. Увеличить
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36-летний голкипер не готов играть против «Реала».

— Моя карьера в Испании закончена, — написал в своем Твиттере Касильяс. — Я не могу играть на «Сантьяго Бернабеу» в форме другой испанской команды. Разве что мы пересечемся в Лиге чемпионов. Для сборной же я доступен. Было бы интересно вернуться. Но конкуренция очень сильна.

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