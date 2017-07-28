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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30516667/
28 июля 2017, 10:00 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Шмид возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»

Новым главным тренером «Лос-Анджелес Гэлакси» назначен Зиги Шмид, сообщает пресс-служба клуба.

На этом посты 64-летний немецкий специалист сменил Курта Оналфо, возглавившего команду в начале этого сезона в МЛС. Тренер вратарей Даниэль Гонсалес и помощник тренера Роб Безерр останутся на своих прежних должностях в тренерском штабе первой команды.

На данный момент команда идет на 9-м месте в Западной конференции, имея 22 очка после 20 сыгранных матчей.

Напомним, Шмид уже тренировал «Гэлакси» с 1999 по 2004 год. Под его руководством команда выигрывала Кубок чемпионов КОНКАКАФ (2002 год), Открытый кубок США (2001 год) и Кубок МЛС (2002 год).
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