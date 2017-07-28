Шмид возглавил «Лос-Анджелес Гэлакси»

На этом посты 64-летний немецкий специалист сменил Курта Оналфо, возглавившего команду в начале этого сезона в МЛС. Тренер вратарей Даниэль Гонсалес и помощник тренера Роб Безерр останутся на своих прежних должностях в тренерском штабе первой команды.

На данный момент команда идет на 9-м месте в Западной конференции, имея 22 очка после 20 сыгранных матчей.

Напомним, Шмид уже тренировал «Гэлакси» с 1999 по 2004 год. Под его руководством команда выигрывала Кубок чемпионов КОНКАКАФ (2002 год), Открытый кубок США (2001 год) и Кубок МЛС (2002 год).