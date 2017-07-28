Лондонский «Арсенал» предлагает «Монако» €50 млн за футболиста Тома Лемара
Лондонский футбольный клуб «Арсенал» предпринял еще одну попытку пополнить состав полузащитником «Монако» Тома Лемаром и готов заплатить монегаскам 50 миллионов евро, сообщает L’Equipe.
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Ранее «Арсенал» дважды пытался приобрести у «Монако» 21-летнего футболиста сборной Франции. Сначала лондонцы предлагали монегаскам 40 миллионов евро, а затем увеличили сумму до 45, но оба предложения были отклонены.
Ранее в СМИ сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны мюнхенской «Баварии» и туринского «Ювентуса».
Лемар перешел в «Монако» в 2015 году из французского «Кана». В составе монегасков в общей сложности провел 89 игр, забил 19 мячей и стал чемпионом Франции в прошедшем сезоне. В активе Лемара 5 матчей за сборную Франции.
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