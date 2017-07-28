«Ювентус» предложил € 17 млн и Лемина за защитника «Валенсии» Канселу
«Ювентус» предложил € 17 млн и Марио Лемина за защитника «Валенсии» Жоао Канселу, сообщает Corriere dello Sport.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По информации источника, «Валенсия» запросила € 35 млн за защитника сборной Португалии, но «Ювентус» надеется включить в сделку Марио Лемина, к которому «летучие мыши» проявляли интерес. Отмечается, что «Ювентус» надеется на положительный исход переговоров, так как ранее уже отпускал в «Валенсию» нападающего Симоне Дзадзу и голкипера Нето.
23-летний Канселу в минувшем сезоне провёл 35 матчей в чемпионате Испании и стал автором одного забитого мяча. В составе сборной Португалии защитник провёл 5 матчей и забил 3 мяча.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter