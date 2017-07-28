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28 июля 2017, 9:53 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Ювентус» предложил € 17 млн и Лемина за защитника «Валенсии» Канселу

«Ювентус» предложил € 17 млн и Марио Лемина за защитника «Валенсии» Жоао Канселу, сообщает Corriere dello Sport.

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По информации источника, «Валенсия» запросила € 35 млн за защитника сборной Португалии, но «Ювентус» надеется включить в сделку Марио Лемина, к которому «летучие мыши» проявляли интерес. Отмечается, что «Ювентус» надеется на положительный исход переговоров, так как ранее уже отпускал в «Валенсию» нападающего Симоне Дзадзу и голкипера Нето.

23-летний Канселу в минувшем сезоне провёл 35 матчей в чемпионате Испании и стал автором одного забитого мяча. В составе сборной Португалии защитник провёл 5 матчей и забил 3 мяча.

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