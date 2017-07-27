Президент «Барселоны»: Мы не хотим терять Неймара, но футболисты сами решают, если хотят уйти

Ранее сообщалось, что французский клуб готов заплатить 222 миллиона евро, прописанных в контракте игрока сборной Бразилии в качестве отступных.

«Неймар — один из лучших наших футболистов, поэтому мы бы не хотели терять его. Мы хотим, чтобы он остался у нас, — говорит Бартомеу. — У него действующий контракт еще на четыре года, добавить тут нечего. Однако футболисты сами решают, если хотят уйти. “Барселона” нуждается в Неймаре и хочет видеть его у себя. Потому что для побед нам нужны сильнейшие игроки».

25-летний Неймар выступает за «Барселону» с 2013 года. Вместе с «Барселоной» он дважды выигрывал чемпионат и трижды — Кубок Испании. Также среди его трофеев с каталонцами — по одной победе в Лиге чемпионов, Суперкубках Испани и УЕФА, клубном чемпионате мира.