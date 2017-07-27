Жерар Пике: Изменил бы судейство, если бы стал президентом ФИФА

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— Я не менеджер от рождения, но мне бы хотелось стать президентом «Барселоны». Я мечтаю об этом, — приводит AS слова Пике. — После завершения карьеры мне бы хотелось помочь клубу всем, чем смогу.

Если бы я стал главой ФИФА, то изменил бы систему судейства. Очевидно, что на данный момент арбитры находятся под давлением. Нужно вводить новые технологии, чтобы уйти от несправедливости и противоречивых решений, а также изменить условия работы.