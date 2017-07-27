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27 июля 2017, 21:25 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

Жерар Пике: Изменил бы судейство, если бы стал президентом ФИФА

Защитник «Барселоны» Жерар Пике в очередной раз заявил о том, то в будущем ему хотелось бы попробовать себя в роли президента каталонцев. При этом футболист подчеркнул, что на месте главы ФИФА изменил бы систему судейства.

Защитник Барселоны <span class=error>Жерар</span> Пике в очередной раз заявил о том то в будущем ему хотелось бы попробовать себя в роли президента каталонцев. Увеличить
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— Я не менеджер от рождения, но мне бы хотелось стать президентом «Барселоны». Я мечтаю об этом, — приводит AS слова Пике. — После завершения карьеры мне бы хотелось помочь клубу всем, чем смогу.

Если бы я стал главой ФИФА, то изменил бы систему судейства. Очевидно, что на данный момент арбитры находятся под давлением. Нужно вводить новые технологии, чтобы уйти от несправедливости и противоречивых решений, а также изменить условия работы.

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