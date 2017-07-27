Пауло Дибала: Мой переход в «Барселону» зависит от «Ювентуса»
Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала не исключает перехода в «Барселону». Если предложение от каталонцев поступит и «Старая синьора» не будет против, то аргентинец присоединится к
сине-гранатовым.
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— «Ювентус» скажет мне, если предложение от «Барселоны» поступит, — приводит Football Italia слова Дибалы. — Все зависит от туринцев. Захотят, чтобы остался? Останусь. Предложат уехать — уеду. Когда читаю об интересе из «Барселоны», «Реала» и других клубов такого калибра — это приятно, потому что это означает, что я хорошо делаю свою работу.
Напомним, что действующее соглашение 23-летнего аргентинца рассчитано до 2022 года. В минувшем сезоне нападающий провел в составе туринцев 48 матчей во всех турнирах, забил 19 голов и сделал 7 голевых передач.
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