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27 июля 2017, 20:16 | Футбол: Зарубежный | Спорт-Экспресс

«Челси» готов заплатить «Роме» 39 миллионов евро за Маноласа?

Защитник «Ромы» Костас Манолас может сменить клубную прописку во время летнего трансфертного окна, утверждает The Metro. В подписании контракта с игроком заинтересован «Челси».

Защитник <span class=error>Ромы</span> <span class=error>Костас</span> <span class=error>Манолас</span> может сменить клубную прописку во время летнего трансфертного окна. Увеличить
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Лондонцы готовы заплатить за переход грека 39 миллионов евро, которые требуют римляне. Напомним, что ранее 26-летний футболист отказался переходить в «Зенит», так как посчитал переезд в Россию слишком резкой сменой образа жизни. В минувшем сезоне Манолас провел 45 матчей во всех клубных турнирах и отдал две результативные передачи.

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