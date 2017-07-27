«Челси» готов заплатить «Роме» 39 миллионов евро за Маноласа?

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Лондонцы готовы заплатить за переход грека 39 миллионов евро, которые требуют римляне. Напомним, что ранее 26-летний футболист отказался переходить в «Зенит», так как посчитал переезд в Россию слишком резкой сменой образа жизни. В минувшем сезоне Манолас провел 45 матчей во всех клубных турнирах и отдал две результативные передачи.