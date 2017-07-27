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27 июля 2017, 20:28 | Футбол: Зарубежный | Vesti.kz

Жозе Моуринью не исключил возвращение Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью не исключил возвращения в команду шведского форварда Златана Ибрагимовича.

20 апреля Ибрагимович получил травму колена в матче Лиги Европы с «Андерлехтом». Его восстановление продлится до зимы.

В июне закончился контракт Ибрагимовича с «МЮ», за который в дебютном сезоне английской премьер-лиги он забил 17 голов.

Этим летом «МЮ» купил у «Эвертона» нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В интервью The Telegraph Моуринью заявил, что приобрел Лукаку, так как команда на шесть месяцев осталась без форварда из-за травмы Ибрагимовича.

«Мы тратим большие деньги на нападающего, потому что с форвардами нужно либо ты хорошо тратишься, либо остаешься ни с чем. И мы потратились из-за случившегося со Златаном, так как не могли позволить себе остаться без сильного форварда на первые шесть месяцев сезона», — сказал Моуринью.

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