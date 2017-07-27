Жозе Моуринью не исключил возвращение Златана Ибрагимовича в «Манчестер Юнайтед»

20 апреля Ибрагимович получил травму колена в матче Лиги Европы с «Андерлехтом». Его восстановление продлится до зимы.

В июне закончился контракт Ибрагимовича с «МЮ», за который в дебютном сезоне английской премьер-лиги он забил 17 голов.

Этим летом «МЮ» купил у «Эвертона» нападающего сборной Бельгии Ромелу Лукаку. В интервью The Telegraph Моуринью заявил, что приобрел Лукаку, так как команда на шесть месяцев осталась без форварда из-за травмы Ибрагимовича.