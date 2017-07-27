Как «Актобе» будет платить долги бывшим игрокам?

Самые большие долги у «Актобе» перед легионерами Аделейе, Данило Неко и Ковальчуком. В клубе рассказали, из-за чего возникла долговая яма.



— Аделейе клуб должен около 280 тысяч долларов, в прошлом году ему дали документ, что клуб обязуется выплатить. К сожалению, клуб проигнорировал долги Неко, которого, откровенно говоря, выгнали из «Актобе». И ФИФА в прошлом году вынес решение по долгам перед Неко, и там были сроки выплаты. Теперь не знаю, воспримет ли ФИФА наши объяснения, — сокрушается руководитель ФК «Актобе» Максат Тюмалиев.



Точную сумма долга перед Неко Тюмалиев не назвал, но сообщил, что речь идет о сумме в районе 300 тыс. долларов. С некоторыми игроками «Актобе» судился из-за долгов.



— В этом году мы выиграли суд с Пиззелли, Дьяком и агентской компанией, которая представляла Дьяка. Эта компания хотела отсудить 150 тыс. долларов. В прошлом году клуб проиграл суд Тагыбергену.



Впрочем, клуб не согласен с решением суда о выплате экс-игроку «Актобе» Тагыбергену 17 млн тенге.



— Типовые договора федерации футбола Казахстана заключаются в соответствии с законодательством Казахстана. По казахстанскому Трудовому кодексу договор об оплате труда перед казахстанцем не может быть заключен в иностранной валюте. Казахстанские игроки, выступавшие за наш клуб, получали зарплату в валюте, что незаконно. Мы сделали перерасчет и выяснилось, что не клуб должен игрокам, а игроки клубу. Мы уже подали в суд, — сообщил Максат Тюмалиев.



Казахстанские игроки, которым клуб остался должен, это Юрий Логвиненко, Виктор Дмитренко, Асхат Тагыберген, Валерий Коробкин, Сергей Хижниченко, Дмитрий Мирошниченко и тренер Андрей Мирошниченко.



В «Актобе» пояснили, что в этом году сделают все возможное, чтобы не повторилась ситуация с долгами, так как снова клуб расторг контракты с некоторыми игроками.



— В этот раз мы никому (из ушедших) игроков компенсацию выплачивать не будем. С каждым из них провели переговоры, контракты расторгли по обоюдному согласию. Да, с некоторыми игроками были тяжелые переговоры, но в итоге пришли к компромиссу. Клуб выполнил все обязательства перед ними: зарплату получали вовремя. Никаких гарантийных писем мы не дали. В прошлом году руководство клуба раздавало направо-налево гарантийные письма: вот документ, что мы тебе выплатим 40 млн, только с глаз долой. И тем самым оставили нам большие долги. Не знаю, сколько я буду руководить клубом, но если я не успею расплатиться по старым долгам, то не хочу создавать новые. Хотя были сложные моменты в переговорах с игроками и их агентами, когда казалось, что проще всего дать им гарантийные письма и сказать: вы получите деньги в следующем году. Но время пролетит быстро, и они придут снова.



В качестве примера трудных переговоров гендиректор «Актобе» привел диалог с бывшим нападающим «красно-белых» Алексеем Щеткиным:



— Я честно сказал Щеткину: бонусов и премиальных за прошлый год не будет. Возможно, им кто-то обещал, но с учетом уголовного дела (в отношении экс-главы клуба Д. Васильева) выплата этих бонусов незаконна. Я игрокам и их представителям это объяснил.