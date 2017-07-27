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27 июля 2017, 19:39 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Халл Сити» объявил об аренде защитника «Челси»

Защитник «Челси» Майкл Гектор перешёл в «Халл Сити», главным тренером которого является российский специалист Леонид Слуцкий. «Тигры» на своём официальном сайте сообщили об аренде футболиста на сезон-2017/18.

Майкл Гектор перешёл в «Челси» в 2015 году из «Рединга» за € 5,4 млн. С тех пор 25-летний уроженец Ямайки на правах аренды выступал за тот же «Рединг» и франкфуртский «Айнтрахт». В составе немецкого клуба защитник в сезоне-2016/17 провёл 27 матчей и забил 1 гол.

«Когда я узнал, что “Халл” заинтересован в том, чтобы взять меня в аренду», мне было легко принять решение. Для меня большой вызов вернуться в Англию после сезона в Германии и попытаться помочь этому клубу вернуться в Премьер-лигу, — заявил новичок команды Слуцкого.

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