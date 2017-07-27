«Халл Сити» объявил об аренде защитника «Челси»

Майкл Гектор перешёл в «Челси» в 2015 году из «Рединга» за € 5,4 млн. С тех пор 25-летний уроженец Ямайки на правах аренды выступал за тот же «Рединг» и франкфуртский «Айнтрахт». В составе немецкого клуба защитник в сезоне-2016/17 провёл 27 матчей и забил 1 гол.

«Когда я узнал, что “Халл” заинтересован в том, чтобы взять меня в аренду», мне было легко принять решение. Для меня большой вызов вернуться в Англию после сезона в Германии и попытаться помочь этому клубу вернуться в Премьер-лигу, — заявил новичок команды Слуцкого.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">? | We are delighted to announce the loan signing of Michael Hector from <a href="https://twitter.com/premierleague">@PremierLeague</a> champions <a href="https://twitter.com/ChelseaFC">@ChelseaFC</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/WelcomeMichael?src=hash">#WelcomeMichael</a> <a href="https://t.co/mTthti5wh1">pic.twitter.com/mTthti5wh1</a></p>— Hull City (@HullCity) <a href="https://twitter.com/HullCity/status/890595112304115712">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>