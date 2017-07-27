Неймар договорился с «ПСЖ»: стоит ли волноваться «Барсе»
Французские СМИ утверждают — все детали контракта бразильского футболиста с «ПСЖ» согласованы.
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«Дело Неймара» все больше напоминает давно потерявшую вкус жевательную резинку. Процесс жевания никак не прекращается, но, скорее, по инерции, а не
Сегодня очередную весточку в клюве принесла птичка от французской L'Équipe: «ПСЖ» и Неймар окончательно договорились обо всем, дело за малым — согласием «Барселоны». Французы, ссылаясь на свои источники, пишут об утвержденном пятилетнем контракте с ежегодным окладом в 30 миллионов евро, не считая подъемных игроку и комиссионных его
Единственное, над чем сейчас бьется
В теории клубы могут избежать этого, если договорятся о сумме, превышающей отступные, — в этом случае согласие сторон избавит сделку от дополнительных налоговых выплат. В 2015 году именно так был оформлен трансфер французского гандболиста сербского происхождения Николы Карабатича — по иронии судьбы, как раз из «Барселоны» в «ПСЖ». Отступные за игрока составляли 1 миллион евро, стороны долго не могли прийти к соглашению, в итоге французы заплатили 1,2 миллиона, сэкономили на налогах, и все остались довольны. Отступные за Неймара в 222 раза больше, так что «ПСЖ», конечно, есть за что побороться. Правда, слово «экономия» сложно представить в одном предложении с названием французского клуба.
Одним из сигналов к тому, что каталонцы готовы дать зеленый свет переходу бразильца, может стать сегодняшняя новость об интересе «Барселоны» к Кильяну Мбаппе, который, по слухам, уже одной ногой стоит в раздевалке мадридского «Реала». Невероятная сумма, вырученная от продажи Неймара, может позволить
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