Неймар договорился с «ПСЖ»: стоит ли волноваться «Барсе»

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«Дело Неймара» все больше напоминает давно потерявшую вкус жевательную резинку. Процесс жевания никак не прекращается, но, скорее, по инерции, а не из-за получаемого удовольствия. Потому что уже никто не испытывает от этого процесса других эмоций, кроме негативных. «Барселона» устала возиться с игроком и его отцом, набравшими в рот воды и вьющими веревки из руководства. «ПСЖ» устал ждать и размахивать перед носом футболиста саквояжем, набитым деньгами, и поставил перед ним ультиматум: определиться со своим будущим к началу следующей недели. Болельщики устали от ежечасно меняющихся новостей с линии фронта, разделившей столицы Франции и Каталонии.

Сегодня очередную весточку в клюве принесла птичка от французской L'Équipe: «ПСЖ» и Неймар окончательно договорились обо всем, дело за малым — согласием «Барселоны». Французы, ссылаясь на свои источники, пишут об утвержденном пятилетнем контракте с ежегодным окладом в 30 миллионов евро, не считая подъемных игроку и комиссионных его отцу-агенту, суммы которых не называются или называются наобум. В Испании за эту новость ухватился только барселонский Sport. Marca и Mundo Deportivo интереса не проявили. И это тоже признак усталости.

НЕЙМАР (справа, с Лионелем МЕССИ) после отпуска забил все голы «Барсы» в матчах с «Ювентусом» (2:1) и «Манчестер Юнайтед» (1:0). AFP 2017

Единственное, над чем сейчас бьется франко-катарская сторона, — итоговая сумма трансфера. Дело в том, что, как прокомментировал Sport Тьери Грантурко, адвокат в области спортивного права, в случае выкупа игрока за сумму отступных (по сути, против желания продающей стороны), сделка облагается налогом вплоть до 40−50%. Так что одна только трансферная стоимость Неймара для «ПСЖ» может приблизиться к 300 миллионам.

В теории клубы могут избежать этого, если договорятся о сумме, превышающей отступные, — в этом случае согласие сторон избавит сделку от дополнительных налоговых выплат. В 2015 году именно так был оформлен трансфер французского гандболиста сербского происхождения Николы Карабатича — по иронии судьбы, как раз из «Барселоны» в «ПСЖ». Отступные за игрока составляли 1 миллион евро, стороны долго не могли прийти к соглашению, в итоге французы заплатили 1,2 миллиона, сэкономили на налогах, и все остались довольны. Отступные за Неймара в 222 раза больше, так что «ПСЖ», конечно, есть за что побороться. Правда, слово «экономия» сложно представить в одном предложении с названием французского клуба.

Сколько еще матчей за "Барсу" проведет НЕЙМАР после сегодняшней игры с "МЮ" на Международном кубке чемпионов - вопрос пока открыт. AFP 2017