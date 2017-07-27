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https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30509245/
27 июля 2017, 16:00 | Футбол: Зарубежный | Прессбол

Герасимец: Гончаренко в БАТЭ строил две команды — атакующую и защищающуюся

Тренер «Анжи-Юниора» Сергей Герасимец поделился мнением о белорусском специалисте Викторе Гончаренко, который возглавляет ЦСКА.

Тренер <span class=error>Анжи</span>-Юниора Сергей <span class=error>Герасимец</span> поделился мнением о белорусском специалисте Викторе <span class=error>Гончаренко</span> который возглавляет ЦСКА. Увеличить
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— ЦСКА Виктора Гончаренко в первом матче обыграл греческий АЕК. Знакомы с этим тренером?

— Я не так хорошо знаком с ним лично. Замечу, что Гончаренко не привыкать работать с суперклубом. На уровне чемпионата Беларуси таким является БАТЭ. Тренируя его, Виктор ставил для коллектива два стиля игры. Атакующую, с которой команда выигрывала чемпионаты Беларуси, и разрабатывать оборонительный стиль, с которым команда выходила на матчи еврокубков.

Работать в армейском клубе для него вызов. Тут ему надо, наверное, строить одну команду — атакующую. Правда, Гончаренко приходится работать в сложных условиях, у того же Роберто Манчини, к примеру, была возможность собрать под себя практически новый состав, а ЦСКА никого не купил. А команды решают сопоставимые задачи, разве что ЦСКА в Европе будет сложнее из-за уровня Лиги чемпионов, — цитирует специалиста «Бизнес-Онлайн».

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