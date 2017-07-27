Герасимец: Гончаренко в БАТЭ строил две команды — атакующую и защищающуюся
Тренер «Анжи-Юниора» Сергей Герасимец поделился мнением о белорусском специалисте Викторе Гончаренко, который возглавляет ЦСКА.
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— ЦСКА Виктора Гончаренко в первом матче обыграл греческий АЕК. Знакомы с этим тренером?
— Я не так хорошо знаком с ним лично. Замечу, что Гончаренко не привыкать работать с суперклубом. На уровне чемпионата Беларуси таким является БАТЭ. Тренируя его, Виктор ставил для коллектива два стиля игры. Атакующую, с которой команда выигрывала чемпионаты Беларуси, и разрабатывать оборонительный стиль, с которым команда выходила на матчи еврокубков.
Работать в армейском клубе для него вызов. Тут ему надо, наверное, строить одну команду — атакующую. Правда, Гончаренко приходится работать в сложных условиях, у того же Роберто Манчини, к примеру, была возможность собрать под себя практически новый состав, а ЦСКА никого не купил. А команды решают сопоставимые задачи, разве что ЦСКА в Европе будет сложнее
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