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27 июля 2017, 9:38 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над мадридским «Реалом» в матче товарищеского футбольного турнира «Международный кубок чемпионов».

Манчестер Сити разгромил Реал в матче Международного кубка чемпионов - Фото Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан», у которых голы забили Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59-я), Джон Стоунз (67-я) и Брахим Диас (81-я). В составе мадридцев на 90-й отличился Оскар Арнаис.

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.

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