«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. «Манчестер Сити» одержал крупную победу над мадридским «Реалом» в матче товарищеского футбольного турнира «Международный кубок чемпионов».
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Встреча, прошедшая в среду в
Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.
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