«Манчестер Сити» разгромил «Реал» в матче Международного кубка чемпионов

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Встреча, прошедшая в среду в Лос-Анджелесе, завершилась со счетом 4:1 в пользу «горожан», у которых голы забили Николас Отаменди (52-я минута), Рахим Стерлинг (59-я), Джон Стоунз (67-я) и Брахим Диас (81-я). В составе мадридцев на 90-й отличился Оскар Арнаис.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FULL TIME | What a match. What a win! <br><br>? 4-1 ⚪️ <a href="https://twitter.com/hashtag/cityontour?src=hash">#cityontour</a> <a href="https://t.co/EY9WaEXnWM">pic.twitter.com/EY9WaEXnWM</a></p>— Manchester City (@ManCity) <a href="https://twitter.com/ManCity/status/890443977647960065">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.