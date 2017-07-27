«Ювентус» вырвал победу у «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Итальянский «Ювентус» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в товарищеском футбольном турнире «Международный кубок чемпионов».
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Встреча, прошедшая в среду в
В другом матче турнира испанская «Барселона» нанесла поражение английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 31-й минуте. Игра состоялась в Лэндовере (штат Мэриленд).
Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter