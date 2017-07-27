«Ювентус» вырвал победу у «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов

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Встреча, прошедшая в среду в Майами-Гарденс (штат Флорида), завершилась со счетом 3:2 в пользу «старой синьоры», в составе которой отличились Гонсало Игуаин (45-я минута) и Клаудио Маркизио (62-я и 89-я, с пенальти), у парижан голы забили Гонсалу Гедеш (53-я) и Хавьер Пасторе (80-я).

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="en" dir="ltr">FULL TIME a Miami! <a href="https://twitter.com/hashtag/PSGJUVE?src=hash">#PSGJUVE</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/CiaoAmerica?src=hash">#CiaoAmerica</a> <a href="https://t.co/IVXEYNpLDo">pic.twitter.com/IVXEYNpLDo</a></p>— JuventusFC (@juventusfc) <a href="https://twitter.com/juventusfc/status/890406069465489408">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

В другом матче турнира испанская «Барселона» нанесла поражение английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 31-й минуте. Игра состоялась в Лэндовере (штат Мэриленд).

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.