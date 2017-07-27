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27 июля 2017, 9:32 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

«Ювентус» вырвал победу у «ПСЖ» в матче Международного кубка чемпионов

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Итальянский «Ювентус» обыграл французский «Пари Сен-Жермен» в товарищеском футбольном турнире «Международный кубок чемпионов».

Итальянский <span class=error>Ювентус</span> обыграл французский Пари <span class=error>Сен</span>-<span class=error>Жермен</span> в товарищеском футбольном турнире Международный кубок чемпионов. Увеличить
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Встреча, прошедшая в среду в Майами-Гарденс (штат Флорида), завершилась со счетом 3:2 в пользу «старой синьоры», в составе которой отличились Гонсало Игуаин (45-я минута) и Клаудио Маркизио (62-я и 89-я, с пенальти), у парижан голы забили Гонсалу Гедеш (53-я) и Хавьер Пасторе (80-я).

В другом матче турнира испанская «Барселона» нанесла поражение английскому «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 благодаря голу Неймара на 31-й минуте. Игра состоялась в Лэндовере (штат Мэриленд).

Международный кубок чемпионов — товарищеский клубный турнир, который в этом году проходит в трех странах (США, Китай, Сингапур) с 18 по 30 июля.

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