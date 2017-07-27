Гол Неймара принес «Барселоне» победу над МЮ в матче Международного кубка чемпионов
ТАСС, 27 июля. Испанская «Барселона» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.
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Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.
Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал», испанский «Реал», итальянские «Рома», «Ювентус», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.
Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.
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