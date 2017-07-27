Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/football-foreign/30504670/
27 июля 2017, 9:43 | Футбол: Зарубежный | ТАСС

Гол Неймара принес «Барселоне» победу над МЮ в матче Международного кубка чемпионов

ТАСС, 27 июля. Испанская «Барселона» обыграла английский «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в США.

Единственный мяч бразилец забил на 31-й минуте. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал», испанский «Реал», итальянские «Рома», «Ювентус», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.

Барселона
Новости Матчи Состав Статистика
Манчестер Юнайтед
Новости Матчи Состав Статистика
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Зарубежного футбола

Коутиньо сообщил тренеру «Ливерпуля» Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

Коутиньо сообщил тренеру «Ливерпуля» Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо заявил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, что этим летом хочет перейти в испанский футбольный клуб «Барселона», сообщает радио Rac1.
Еще 7 новостей  Все новости

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара

Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ по безопасности на футбольных матчах

Сборная США в шестой раз выиграла Золотой кубок КОНКАКАФ

Приключения Кубка Стэнли: от Красной площади до Кандагара

Путин подписал закон о ратификации конвенции СЕ по безопасности на футбольных матчах