Гол Неймара принес «Барселоне» победу над МЮ в матче Международного кубка чемпионов

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Единственный гол в матче на 31-й минуте забил бразильский нападающий Неймар.

<aside name="clb13908155" class="teaser teaser_incontent teaser_twitter"> <div class="teaser__preview"> <div class="article-embed article-embed_twitter"> <blockquote class="twitter-tweet" data-lang="ru"><p lang="ht" dir="ltr">⌚️ Final whistle! ⚽️Barça 1 Manchester United 0 (Neymar) ? Two wins out of two! ?? <a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aManU?src=hash">#BarçaManU</a> <a href="https://twitter.com/hashtag/Bar%C3%A7aUSTour?src=hash">#BarçaUSTour</a> <a href="https://t.co/bkrJiLB1N2">pic.twitter.com/bkrJiLB1N2</a></p>— FC Barcelona (@FCBarcelona) <a href="https://twitter.com/FCBarcelona/status/890383481120882688">27 июля 2017 г.</a></blockquote> <script async src="//platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script> </div> </div> <img src="//rs.mail.ru/d13908155.gif" style="width:0;height:0;position:absolute;" alt="" /> </aside>

Международный кубок чемпионов проводится в пятый раз. В турнире также принимают участие английские «Тоттенхэм», «Манчестер Сити», «Челси» и «Арсенал», испанский «Реал», итальянские «Рома», «Ювентус», «Милан» и «Интер», немецкие «Бавария» и «Боруссия», французский «Лион». Матчи проходят в США, Китае и Сингапуре.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая — одно.