Коутиньо сообщил тренеру «Ливерпуля» Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»
МОСКВА, 27 июл —
Р-Спорт. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо заявил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, что этим летом хочет перейти в испанский футбольный клуб «Барселона», сообщает радио Rac1.
Увеличить
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По данным СМИ, «Барселона» предлагает «Ливерпулю» за трансфер 25-летнего бразильца 70 миллионов евро.
Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter