Коутиньо сообщил тренеру «Ливерпуля» Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

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По данным СМИ, «Барселона» предлагает «Ливерпулю» за трансфер 25-летнего бразильца 70 миллионов евро.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев.