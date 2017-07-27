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27 июля 2017, 9:23 | Футбол: Зарубежный | Р-Спорт

Коутиньо сообщил тренеру «Ливерпуля» Клоппу, что хочет перейти в «Барселону»

МОСКВА, 27 июл — Р-Спорт. Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо заявил главному тренеру «Ливерпуля» Юргену Клоппу, что этим летом хочет перейти в испанский футбольный клуб «Барселона», сообщает радио Rac1.

Бразильский полузащитник Филиппе Коутиньо заявил главному тренеру Ливерпуля Юргену Клоппу что этим летом хочет перейти в испанский футбольный клуб Барселона сообщает радио Rac1. Увеличить
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По данным СМИ, «Барселона» предлагает «Ливерпулю» за трансфер 25-летнего бразильца 70 миллионов евро.

Коутиньо перешел в «Ливерпуль» из миланского «Интера» в 2013 году. В минувшем сезоне он забил 14 голов в 36 матчах за мерсисайдцев.

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