Вадим Васильев: У нас нет договоренности с «Реалом» по Мбаппе
Вице-президент «Монако» Вадим Васильев опроверг информацию о том, что нападающий команды Килиан Мбаппе в ближайшее время перейдет в мадридский «Реал».
«Уверяю вас, что по Мбаппе у нас нет договоренности ни с мадридским “Реалом”, ни с любым другим клубом. Действительно, мы хотим получить за него много денег. Килиан — главная надежда европейского футбола, многие хотели бы видеть у себя. Но мы обсуждаем продление контракта с Мбаппе. Надеюсь, мы достигнем соглашения», — цитирует Васильева France Football.
Напомним, ранее испанские СМИ сообщали, что Мбаппе перейдет в «Реал» за 180 миллионов евро. В прошедшем сезоне нападающий провел 44 матча за «Монако» и забил 26 мячей и сделал 14 голевых передачах.
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