Конте: Если бы я должен был купить одного нападающего, то приобрёл бы Кейна

«Для меня Кейн сейчас является одним из лучших нападающих в мире. Если бы я должен был купить одного нападающего, я бы приобрёл его. Он полноценный нападающий. Он сильный физически, с мячом, без мяча, он постоянно борется, он хорош справа и слева.



Если вы соберётесь купить его сейчас, то вам придётся заплатить не менее £ 100 млн. Это минимум. Если я вижу такую цену за нападающего, я точно знаю, что это прекрасный форвард», — приводит слова Конте The Telegraph.



В минувшем сезоне Кейн во второй раз подряд стал лучшим бомбардиром чемпионата Англии (28 голов) и помог «Тоттенхэму» финишировать на втором месте в таблице.