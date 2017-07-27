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27 июля 2017, 1:37 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Неймар выйдет в стартовом составе «Барселоны» на матч с «Манчестер Юнайтед»

Стали известны стартовые составы «Барселоны» и «Манчестер Юнайтед» на матч Международного кубка чемпионов.

Отметим, что с первых минут на поле появится бразильский нападающий каталонцев Неймар, который, по некоторым данным, находится в шаге от перехода в «ПСЖ».

«Барселона»: Силлессен, Нелсон Семеду, Юмтити, Маскерано, Х. Альба, Бускетс, Ракитич, Аленья, Неймар, Суарес, Месси.

«МЮ»: Де Хеа, Валенсия, Смоллинг, Линделёф, Блинд, Каррик, Погба, Мхитарян, Лингард, Рашфорд, Лукаку.

Начало встречи запланировано на 02:30 по московскому времени.

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