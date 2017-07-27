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27 июля 2017, 1:06 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

Глава «Тоттенхэма» объяснил, почему клуб не совершает громких трансферов

Президент «Тоттенхэм Хотспур» Даниэль Леви рассказал о том, почему клуб не совершает громких трансферов этим летом, а также поделился мнением по поводу больших затрат на приобретение новичков конкурентами в борьбе за титул в английской Премьер-лиги.

«У нас есть долг управлять клубом правильно. Некоторые события, которые сейчас происходят на трансферном рынке, могут оказаться нежизнеспособными. Тот, кто тратит на £ 200 млн больше, чем зарабатывает, рискует последствиями.

Наша позиция в отношении трансферов заключается в том, что у нас есть тренер, который верит в нашу академию. Поэтому если нам не удалось найти на рынке игрока, которого хотели, то мы предпочтём дать шанс одному из молодых игроков академии. Клубная академия очень важна, поскольку, если готовить собственных игроков, нам не придётся переплачивать по £ 20 — 30 млн за футболиста. А ещё игрок из академии обладает привязанностью к клубу, чего хотят видеть фанаты, — цитирует Леви The Independent.

В нынешнее межсезонье «Тоттенхэм» ещё не совершил ни одного трансфера, но при этом продал защитника Кайла Уолкера в «Манчестер Сити».

Тоттенхэм Хотспур
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