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27 июля 2017, 0:40 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Милан» не сможет заплатить за трансферы Бонуччи и Бильи до 11 августа

Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что клуб не заплатил за трансферы защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Бильи.

«Милан» хочет успокоить всех фанатов по поводу этой ситуации. Мы передали заявку на Лигу Европы в УЕФА. Вы не найдете там Билью и Бонуччи, но это всего лишь технический вопрос, 11 августа всё придёт в норму. Эти проблемы будут решены, когда мы вернемся в Италию, — цитирует Фассоне Football Italia.

«Милан» испытывает трудности с доступом к финансовым облигациям, из-за чего клуб не может заплатить за трансферы Бонуччи и Бильи, а также зарегистрировать этих игроков.

Таким образом, игроки не помогут команде в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы с румынской «Университатей» (27 июля и 3 августа).

Милан
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