«Милан» не сможет заплатить за трансферы Бонуччи и Бильи до 11 августа
Генеральный директор «Милана» Марко Фассоне сообщил, что клуб не заплатил за трансферы защитника Леонардо Бонуччи и полузащитника Лукаса Бильи.
«Милан» хочет успокоить всех фанатов по поводу этой ситуации. Мы передали заявку на Лигу Европы в УЕФА. Вы не найдете там Билью и Бонуччи, но это всего лишь технический вопрос, 11 августа всё придёт в норму. Эти проблемы будут решены, когда мы вернемся в Италию, — цитирует Фассоне Football Italia.
«Милан» испытывает трудности с доступом к финансовым облигациям,
Таким образом, игроки не помогут команде в матчах третьего квалификационного раунда Лиги Европы с румынской «Университатей» (27 июля и 3 августа).
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter