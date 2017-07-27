Попкорном запасаться или валидолом? Летние приключения «Барселоны»
Автор «Советского спорта» рассуждает на тему потенциально главного трансфера года.
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В футбольном мире не так и много, казалось бы, всесильных клубов, и, конечно же, клуб из Каталонии входит в их число. Но что, если богатые тоже плачут?
Правила финансового
Однако, волна финансовых ограничений, похоже, докатилась и до «Барселоны». Жили себе каталонцы и бед не знали, сводили отчётность
Складывается ощущение, что боссы «Барселоны» вообще не заморачиваются при выборе трансферных целей. Рассматриваются «проверенные продавцы», как в случае с «Арсеналом», из перешедших игроков которого можно собрать уже практически полноценный состав. И ищутся воспитанники, которым напоминают об отчем доме. Этим летом оба «ресурса» совпали, и общественность увидела презабавнейшую ситуацию вокруг Бельерина, за развитием которой без попкорна невозможно было наблюдать.
Методы клуб использует одни и те же из года в год. Молодой игрок вызывается во взрослую сборную Испании, где его тут же окружают игроки «Барселоны», спешащие принять в свой ближний круг.
С Фабрегасом сработало, с Бельерином, похоже, нет. Испанец неожиданно начал тренироваться отдельно от каталонской братии, а потом и вовсе окончательно осел в молодёжной сборной.
Ещё один проверенный метод — давление через прессу. Местные газеты наперебой публикуют интервью с футболистом, который признаётся, что скучает по Родине, и в нынешнем клубе ему тяжело как никогда. Сия участь постигла и Бельерина. Всё бы ничего, да только агент игрока, а позже сам игрок заявили, что статья эта — не что иное, как fake news. Впрочем, никакие заявления печатные станки не остановили. Не помогло даже напоминание Арсена Венгера о том, что действующий контракт защитника рассчитан ещё на 6 лет. Представители каталонцев искренне удивлялись, почему «продающий» клуб им отказывает.
В дело пришлось вмешаться исполнительному директору «Арсенала», который отправил «Барселоне» письмо о том, что все их попытки напрасны, и если «атаки» на игрока продолжатся, дело дойдёт до вмешательства УЕФА или судебных инстанций.
Уязвлённое самолюбие всесильного клуба не могло оставить ситуацию без ответа, и в СМИ моментально появилась статья из серии «не
Трансферные победы играют на имидж клуба иногда не меньше, чем победы на поле. Далёкий от идеала менеджмент может при неудачах не только сказаться на репутации, но и подорвать финансовую составляющую. Если клуб откладывает переподписание нового контракта со звездой — это не всегда признак плохо проведённых переговоров. Финансовый и фискальный год (ох, уж эти налоговые эпопеи в Испании) начинается 1-го июля, и чтобы уложить траты в нужный период, иногда приходится ждать. Напомню, «Барселона» объявила о новом контракте Месси 5-го июля. Добавьте к этому проблемы катарского спонсора, и картина начинает вырисовываться.
К чему такие сложности с финансами? Да всё
Нынешнее трансферное лето может стать самым сумасшедшим, поэтому запасайтесь попкорном те, кто наблюдает со стороны, и валидолом те, чьи клубы в этом участвуют. Впереди ещё месяц.
Екатерина Ульченко
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