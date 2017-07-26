Кассано получил предложение о начале карьеры певца

«Дорогой Антонио. Твой огромный талант никогда не подлежал сомнению. Есть даже те, кто говорит, что с твоим талантом не сравнится никто. Ты объявил о завершении карьеры, это грустно… Но у меня возникла идея. Я знаю, что тебе нравится музыка. Так почему бы нам не записать совместную песню? Тогда бы ты смог стать капитаном нашей команды, национальной сборной певцов Италии? В этом случае ты бы смог играть в футбол до 70 лет!» — написал Моранди в «Фейсбуке».

18 июля стало известно, что 35-летний футболист принял решение покинуть «Верону» спустя всего восемь дней после подписания контракта, но через несколько часов игрок передумал. Спустя ещё несколько дней Кассано снова объявил о завершении карьеры.

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