«Бетис» опережает «Спартак» в борьбе за Пашалича, игрок выбрал испанский клуб

Некоторые СМИ ранее сообщили, что трансфер игрока в «Спартак» уже практически неизбежен. Однако, по данным источника, несмотря на все усилия красно-белых, хавбек хочет играть в Испании, и он дал слово руководству бело-зелёных, что выберет их, если они договорятся с лондонцами.



«Бетис» рассчитывает взять Пашалича в аренду с правом выкупа, и в испанском клубе открыто говорят об интересе к игроку. В минувшем сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан».