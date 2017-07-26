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26 июля 2017, 23:09 | Футбол: Зарубежный | Чемпионат.com

«Бетис» опережает «Спартак» в борьбе за Пашалича, игрок выбрал испанский клуб

Полузащитник «Челси» Марио Пашалич в настоящее время ближе к переходу в «Бетис», чем в «Спартак», утверждает Estadio Deportivo.

Некоторые СМИ ранее сообщили, что трансфер игрока в «Спартак» уже практически неизбежен. Однако, по данным источника, несмотря на все усилия красно-белых, хавбек хочет играть в Испании, и он дал слово руководству бело-зелёных, что выберет их, если они договорятся с лондонцами.

«Бетис» рассчитывает взять Пашалича в аренду с правом выкупа, и в испанском клубе открыто говорят об интересе к игроку. В минувшем сезоне Марио выступал на правах аренды за «Милан».

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